Kritisk til forslag om isolasjon i OBOS-ligaen: – Ikke mulig å få til

Som TV 2 skrev mandag formiddag, vurderer Norges Fotballforbund (NFF) mer inngripende og skjerpede smittevernstiltak for å klare å gjennomføre en sesong som stadig trues av nye smitteutbrudd.

– Et tiltak vi ser på er dette med isolasjon. Vi ser at smitten kommer primært fra nære relasjoner, så vi må beskytte troppene utenfra og inn. Det kan bety større grad av isolasjon de siste tre-fire ukene. Det vil være veldig inngripende, og sikkert vanskeligere å få til i OBOS-ligaen og Toppserien der mange har deltidsjobber, sa konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til TV 2 på mandag.

I Grorud, hvor de kjemper for å beholde plassen i den nest øverste divisjonen, er de klare på at det ikke vil la seg gjøre.

– Ikke enkelt å ta seg fri fra jobb

I Grorud, som i mange andre OBOS-klubber, har nemlig det store flertallet av spillerne en jobb eller studier ved siden av fotballen.

– Jeg tror det er vanskelig for oss å gjøre mer enn det vi gjør nå. Vi gjør det vi kan hele veien. Vi holder oss unna venner og familie så langt det lar seg gjøre. Vi tar bil til trening og ikke kollektivtransport. Og så må spillerne på jobb. De trenger ekstra inntekt. Vi kan ikke nekte de å dra på jobb, så det får vi ikke gjort noe med, sier Kjønø før Groruds økt mandag ettermiddag.

Spillerne og lagene i norsk toppfotball lever, som Kjønø er inne på, allerede ganske restriktive liv.

– Vi er klare for å gjøre det vi må gjøre, men å tvinge alle til å ta seg fri fra jobb i tre uker tror jeg ikke er mulig å få til. I alle fall ikke økonomisk for de spillerne. Og det er ikke enkelt å få seg fri fra jobb på så kort varsel heller, påpeker han.

Vil ikke ha strengere tiltak

Fabian Østigård Ness er 21 år gammel, spiller på Grorud, og jobber som lærer fra 08:30 til cirka 14:00 hver dag.

– Det er tre kamper igjen nå, og jeg tror det skal gå helt fint med de tiltakene som er nå. Men om det må strammes inn, så er vi klare for det også, sier han.

– Men har du en arbeidsgiver som bare ville gitt deg fri de neste tre-fire ukene for å spille fotball?

– Da måtte jeg ha pratet godt for meg!

Det har vært en rekke tilfeller av smitte i ulike lag i OBOS-ligaen den siste tiden.

Det siste laget var Kongsvinger, som etter planen skal møte nettopp Grorud førstkommende lørdag i det som blir et uhyre viktig oppgjør i bunnstriden.

– Hvem skal dekke det økonomiske?

– Jeg tror og håper at vi spiller siste kamp 12.desember. Vi må spille tre kamper innen den datoen. Så det er jo sårbart. Vi tåler ikke mange flere utsettelser, sier Kjønø.

Hvordan klubben vil håndtere et eventuelt krav om isolasjon, vil tiden vise.

– Jeg er spent på hvordan vi skal løse det. Vi får bare se hvordan vi skal gjøre det om det skjer. Men hvem skal dekke det økonomiske, for eksempel? Vi har ikke råd til å dekke de utgiftene. Vi vil gjøre alt vi kan for å spille fotball. Vi er glade og takknemlige for at vi får lov til å spille, og vi gjør det vi kan.