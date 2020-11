Vurderer å stanse flytting av asylsøkere etter smitteutbrudd

Seksjonssjef i UDI, Knut Henrik Berntsen, er bekymret over situasjonen på mottakene. Han forteller at de har løpende kontakt med helsemyndighetene. Nå vurderer de full stans i flytting mellom kommuner.

– Situasjonen vi har nå er veldig vanskelig. Vi ser at vi får stadig flere smittetilfeller i mottak, sier Berntsen.

– Hvor raskt kan det skje?

– Det kan nok skje veldig raskt, men det er veldig konkrete utfordringer som må takles for å få dette til.

VIL STANSE FLYTTING: Henrik Berntsen i UDI er bekymret over smittesituasjonen på asylmottak. Foto: Magnus Nøkland

Helsedirektoratet har vært i samtaler med UDI om flytting mandag.

– Konklusjonen er at man i så liten grad som mulig skal ha overføringer mellom kommuner.

Asylmottak legges ned

Dersom UDI i samarbeid med helsemyndighetene bestemmer seg for å stoppe all flytting mellom mottak har de likevel et problem.

– Vi har en rekke mottak som er under nedleggelse, og for disse har kontrakten gått ut. Det er ikke gitt at vi har bemanning på plass etter månedsskiftet, sier Berntsen.

Det er nå tre asylmottak i landet som skal fraflyttes før desember.

– Det er en utfordring vi ikke helt ser hvordan vi skal løse.

Ikke noe annet valg

Ordføreren i Nord-Fron Rune Støstad håper smitteutbruddet på mottaket i kommunen får myndigheten til å åpne øynene.

– Norge er i en svært alvorlig situasjon, og da må vi ta det på alvor når det gjelder å behandle asylsøkere, folk som er i en sårbar situasjon, sier Støstad.

Mandag sendte Støstad et brev til helsedirektøren hvor han oppfordret Bjørn Guldvog til å stanse all overføring av asylsøkere.

– Det vi har opplevd nå, det kan ikke skje en gang til, sier ordføreren til TV 2.