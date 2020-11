Mann siktet for drap på Adam Filipiuk (58)

DRAMMEN (ÅSTED NORGE): Sommeren 2018 ble et uidentifisert lik funnet i et juv i Lier kommune. Nå kan Åsted Norge fortelle at politiet har tatt ut en drapssiktelse i saken.

En sommerdag i 2018, torsdag 26. juli, blir det funnet et lik i et juv ved Sørelva i Lier kommune. Politiet konkluderer med at den døde personen er en mann. Men han har ingen identifikasjonspapirer på seg, og kroppen bærer preg av å ha ligget ute i lengre tid. Hvem er mannen? Og hvordan havnet han i juvet?

Kripos’ ID-gruppe blir koblet inn i jakten på svar. Obduksjonsrapporten viser at mannen har vært død i flere måneder. Det blir sikret en DNA-profil, blant annet gjennom tennene til avdøde, selv om dette er utfordrende. Bare underkjeven er igjen. I den sitter det kun to tenner.

Politiet går flere ganger ut og ber om tips fra publikum, men den døde mannen forblir uidentifisert.

FUNNSTEDET: Jan-Henrik Håkestad, avsnittsleder for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, viser Åsted Norge stedet der Adam Filipiuk ble funnet død. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

Datter tok kontakt

Litt før jul i 2018 kommer det imidlertid et gjennombrudd i saken. Kripos’ ID-gruppe klarer å fremkalle håndflateavtrykk fra mannen og får treff via Interpol. Omtrent samtidig har en kvinne fra Polen oppdaget Åsted Norges Facebook-innlegg om likfunnet. Hun tar umiddelbart kontakt med politiet. Det viser seg at den døde mannen er hennes far.

Mannen blir identifisert som den 58 år gamle polske statsborgeren Adam Filipiuk.

På Drammen politistasjon har de plutselig et konkret navn å jobbe ut ifra. Etterforskningen viser at Filipiuk har vært en del av et polsk håndverkermiljø. Kort tid etter identifiseringen blir politiets hovedteori at han er drept.

ØNSKER FORTSATT OPPLYSNINGER: Politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

– Det er totalvurderingen basert på funnstedet, omstendighetene på funnstedet, sammenholdt med avhør av personer i miljøet i kretsen rundt ham. Det er jo et spesielt funnsted han ble funnet på. Det ligger veldig grisgrendt til. Og han ble jo da funnet uten id-papirer, uten mobiltelefon, uten sigaretter. Gjenstander og ting som vi har fått avklart gjennom avhør at han svært nødig beveget seg ut uten, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt til Åsted Norge.

Mann i 40-årene siktet

Nå kan Åsted Norge fortelle at saken tok en ny vending i juni i år.

– Politiet har siktet en mann i 40-årene, en polsk statsborger, for drap. Dette er den samme personen som tidligere i saken var siktet for falsk forklaring, sier Garder.

– Hva er det som gjør at siktelsen nå er endret til drap?

– Det er igjen dette med omstendighetene rundt funnstedet, samt opplysninger denne personen kom med i avhør om hva Filipiuk skulle ha gjort og hvordan han skulle ha beveget seg rett i forkant av at han ble borte, sier politiadvokaten.

Siktede har, ifølge politiet, forklart at Filipiuk hadde fått seg jobb i Spania, og var i ferd med å flytte ut.

– Det vet vi jo nå at han ikke har gjort, og det er også opplysninger i saken som peker i retning av at det var svært lite sannsynlig at han ville ha fått en sånn jobb, sier Garder.

Politiet har etterforsket om kriminelle miljøer eller nettverk kan stå bak. Dét tror de ikke. I stedet er en av hovedhypotesene at saken kan ha sitt utspring i et hus i Griniveien på Røa i Oslo.

SKAL HA BODD HER: Både den drapssiktede mannen og avdøde Adam Filipiuk hadde tilhold i dette huset i Griniveien på Røa i Oslo, ifølge politiet. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

I en periode på et halvt år skal opptil 150 forskjellige personer på ulike tidspunkt ha hatt tilhold i huset. Blant dem var både den drapssiktede mannen og Adam Filipiuk. Filipiuk skal ha bodd her i tiden før han ble funnet død, litt over 30 kilometers kjøring unna, i juvet i Lier.

Ønsker ikke å forklare seg

Den siktede mannens forsvarer, advokat Anders Green, sier hans klient ikke erkjenner straffskyld, og stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han synes jo dette er en voldsom belastning, at siktelsen ble endret fra falsk forklaring og over til en siktelse for drap, sier Green til Åsted Norge.

Etter at siktelsen ble endret har ikke mannen ønsket å forklare seg for politiet.

– Han har slik jeg har oppfattet ham ingen ting ytterligere å bidra med overhodet. Han har vært helt ærlig og fortalt absolutt det han vet, og synes det er rart at saken har tatt den vendingen den har tatt og at det tar så lang tid, sier Green.

Fortsatt interessert i opplysninger

Til tross for at det er tatt ut en drapssiktelse er det fremdeles mye som er uklart for politiet. For hvordan døde Adam Filipiuk? Og hvordan havnet han i juvet?

– Politiet er interessert i alle opplysninger fra tidsrommet slutten av mai til begynnelsen av juni 2018. Særlig opp imot adressen i Griniveien på Røa, hvor avdøde bodde helt frem til han ble borte, sier politiadvokat Garder.

Politiet holder også mulighetene åpne for at flere personer kan være involvert i saken.

– Selv om det er for så vidt skjellig grunn til å mistenke siktede for dette drapet, så kan vi fortsatt ikke utelukke at det kan være andre gjerningspersoner, sier Garder.