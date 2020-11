Nå kan hvem som helst tjene penger på Snapchat

Den nye funksjonen vil trekke fram de mest underholdende snapene, skriver selskapet på sine nettsider.

Hvem som helst kan sende inn sine beste snaps til Spotlight. Selskapet vil hver dag dele en pott på én million dollar til de beste videoene.

Snapchat har, sammenlignet med lignende plattformer, vært mindre attraktivt for influencere og lignende, fordi appen ikke har hatt en utforskningsfunksjon, slik som for eksempel Instagram, TikTok og YouTube har, skriver Buzzfeed.

Den nye funksjonen minner om TikTok, og tar i bruk hashtagger.

Snapchat sier at målet med Spotlight er å skape et sted der vanlige mennesker, ikke bare kjendiser og influencere, kan tjene penger. En algoritme basert på hvor mange «favorites» en snap får, om den er sendt til venner, og om folk ser den ferdig vil bestemme hvem som kommer til topp på Spotlight. Dermed er man ikke avhengig av et stort antall følgere for å bli oppdaget.

Størrelsen på utbetalingene vil bestemmes basert på hvor mange som ser snapen. Minimumsbeløpet vil ligge på 250 dollar, eller drøyt 2250 kroner, men man må være over 16 år for å få en del av potten.

I første omgang vil Spotlight være tilgjengelig i Norge, USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, Irland, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike.