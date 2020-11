Han blir Bidens utenriksminister

Det bekrefter Biden-administrasjonen på sine egne hjemmesider mandag kveld.

Blinken tjenestegjorde fra 2015 til 2017 som viseutenriksminister under Bill Burr i Obama-regjeringen, og har lenge jobbet med Biden.

Han jobbet også like under landet nasjonale sikkerhetsrådgiver fra 2013 til 2015.

Reuters informerte forrige uke om at det var forventet at Blinken kom til å spille en sentral rolle i Biden-administrasjonen. Biden-teamet ønsker å ta avstand fra Trumps «America First»-agenda, og heller fokusere på å styrke relasjonene til USAs allierte.

Israel-venn

Han har markert seg som en trofast støttespiller for Israel og forsvarte landets bombing av Gazastripen i 2014.

Alt i 2008 begynte Blinken å arbeide for Joe Biden, og som utenrikspolitisk rådgiver for Biden i valgkampen slo han fast at det vil være uaktuelt for den nye presidenten å knytte betingelser til den amerikanske militærhjelpen til Israel.

Saudi-Arabia

USAs forhold til Saudi-Arabia vil derimot bli tatt opp til ny vurdering under Biden, «for å sikre at det fremmer våre interesser og er i tråd med våre verdier», sa Blinken i et intervju i oktober.

Biden nominerer også en annen veteran fra Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Sullivan var sikkerhetspolitisk rådgiver da Biden var visepresident, og har også vært rådgiver for Hillary Clinton.

Historiske utnevnelser

Nominasjonen av Blinken var bare en av flere som ble bekreftet mandag, ifølge Reuters.

På et arrangement i Wilmington i Delaware tirsdag vil Biden nominere Alejandro Mayorkas som sin sjef for sikkerhetsdepartementet. Mayorkas blir den første med latinamerikansk bakgrunn til å fylle stillingen.

En rekke nye fjes år plass i Bidens planer. Foto: [thos Robinson, Win Mcnamee, Stephane De Sakutin, Brad Barket, Bertrand Guay]

Tidligere CIA-direktør og nasjonal sikkerhetsrådgiver, Avril Hines, blir Bidens nominerte etterretningsdirektør. Hun blir den første kvinnen til å inneha en så høy stilling i USAs etterretning.

Tidligere utenriksminister John Kerry blir USAs spesialutsendelse for klima, mens Linda Thomas-Greenfield blir FN-ambassadør.

Større mangfold

Utnevnelsene understreker Bidens mål om et større mangfold. Amerikanske myndigheter har ligget langt etter på det området.

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder sikkerhets- og utenrikspolitikken, sier Biden i en kunngjøring.

– Disse personene er erfarne og testet i krise, og de er også innovative og har fantasi, sier han videre.