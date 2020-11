Carlsen slo til med Queen's Gambit tre ganger

– Det er et morsomt sammentreff, sier TV 2s sjakkekspert. Magnus Carlsen gikk for åpningen de tre første partiene på dag to av Champions Chess Tour.

Saken oppdateres fortløpende gjennom kvelden. Du kan dessuten følge utviklingen i vårt livesenter, samt chatte med sjakkeksperten Simen Agdestein.

Carlsens partier mandag Levon Aronjan (remis)

Jan-Krzysztof Duda (seier)

Ding Liren (remis)

Anish Giri (remis)

Kl. 22.00: Sergej Karjakin Se partiene på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Etter en sterk første dag, var Levon Aronjan første motstander for Magnus Carlsen på dag to. Med svarte brikker åpnet sjakkeneren med Queen's Gambit, eller en såkalt avslått dronninggambit, en åpning flere nok kjenner igjen fra Netflix-serien med samme navn.

Hvordan han utførte åpningen kan du se i videovinduet øverst.

– Det var en åpning vi så i bortimot hvert eneste parti i går. Veldig ofte på toppnivå er det mote – og nå virker det som at Queen's Gambit er på moten. Ikke bare i tv-verdenen, men også på sjakkbrettet, kommenterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I «The Queen's Gambit» følger man den fiktive karakteren Elizabeth Harmon, som har et unikt talent for sjakk. Foto: Netflix.

– Magnus velger som sitt fjerdetrekk et veldig uvanlig trekk her med bonden ett hakk frem ute på kanten. Magnus har faktisk spilt dette tidligere i disse internett-turneringene, men det er ekstremt sjeldent, fortsatte Hammer.

Samtidig grublet Aronjan i over ett minutt, som er nokså lenge i hurtigsjakk, på hva hans neste trekk skulle være.

Til tross for at Carlsen presset for seier, var det lite å gjøre med at partiet til slutt endte med remis. Uten at det var noen nedtur for 29-åringen.

– Svarte brikker mot Aronjan er noe av det vanskeligste som finnes i sjakk, minnet Hammer om.

Queen's Gambit tre ganger

I andre parti, mot Jan-Krzysztof Duda, vant Carlsen. Partiet snudde i den norske favorittens favør da han ofret løper for tårn. Til slutt var hans polske motstander sjanseløs da Carlsen presset en Duda i forsvarsmodus med tårn og hest.

Åpningen? Queen's Gambit for andre gang. Denne gangen med hvite brikker. Så, mot Ding Liren med svarte brikker, gjorde han det igjen.

– Tror du at det er på grunn av Netflix-serien?

– Jeg tror ikke det, altså, men det er et morsomt sammentreff, svarte Hammer.

Partiet mot Ding Liren med remis. Mandagens fjerde parti var mot Anish Giri, hvor Carlsen hadde hvite brikker og gikk bort fra Queen's Gambit-åpningen. For første gang i denne turneringen klarte en spiller å berge remis når Carlsen spiller med hvitt.

Carlsen brukte svært lang tid etter at Giri hadde stanset angrepsplanen hans. Til slutt endte de opp med et sluttspill med tre bønder og ett tårn hver, og da ble motstanderne raskt enige om remis.

Carlsen og Giri er stadig i delt ledelse i turneringen.

Saken oppdateres fortløpende gjennom kvelden. Du kan dessuten følge utviklingen i vårt livesenter.