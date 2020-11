«Det hjelper lite å innta offerrollen»

Her kan du lese innlegget på urdu.

Oslo-øst stikker seg frem som en av de områdene med størst spredning av korona, og det norskpakistanske miljøet kommer dårlig ut. Det er trist.

Norsk-pakistanere har selv vært hardt rammet av pandemien, og er overrepresentert innen sykehusinnleggelser og død. Dette må miljøet vårt ta på alvor. Smittespredningen er ikke bare en fare for liv, men truer også landets økonomi, jobber, skoler, kultur og familieliv.

Men det er også trist at noen nå forsøker å slå politiske mynt på det. De aller fleste politikere og ledere er enige i at slik populisme hjelper lite når målet er å løse en felles krise sammen. De fleste politikere og ledere har vist oss tillit. Den tilliten fortjener en gjengjeldelse.

Derfor hjelper det lite å innta offerrollen, peke fingre og unnskylde. Ikke akkurat nå. Akkurat nå kan vi ta til motmæle ved å handle. Det somaliske miljøet har klart å redusere sine smittetall. De tok ansvar. Nå er det vår tur.

Alternativet er også enda et trist kapittel med uheldig mediedekning som setter spor i bevisstheten til våre unge som vokser opp i disse områdene. Enda et kapittel om følelsen av et skille mellom oslo-øst og «resten». Enda et kapittel i «Tante Ulrikkes Vei».

Vi kan alle være med på å bekjempe denne pandemien (og slikt politisk populisme) ved å sette oss inn i myndighetenes råd:

Begrens nære kontakter. Ikke arranger store fester. Ikke gå på arrangementer hvor det er flere tilstede enn det som er tillatt. Sprit hender, ikke håndhils eller gi klemmer, hold to meters avstand til andre, test deg om du er syk og respekter karantenereglene.

Alt hjelper. Du er ikke en dråpe i havet. Men vi er alle i samme båt.

Debattinnlegget ble først publisert i Aftenposten.

Skrevet av:

Qalbi Khan - Dr. Odont, Førsteamanuenis ved UiT

Tahir R Ahmed – Overlege, Gastroenterolog ved Ahus

Adnan Fraz – Overlege, Psykiater ved Gaustad

Rafaqat Ahmad – Lege, Øyespesialist ved Øyehelseklinikken

Afroz Shah – Lege, spesialisering innen psykiatri