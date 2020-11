Bryter sammen i «Funkyfam»: – Det var så slemt

Det er i mandagens episode av «Funkyfam» at Silas forteller om bruddet med artistkjæresten. Han bestemte seg for å gjøre det slutt før familien skulle på en tur til Svalbard.

– Er du lei deg? spør søsteren Jørgine Massa Vasstrand, bedre kjent som «Funkygine».

– Ja, jeg synes det er kjipt at jeg har såret henne, og at hun har det kjipt på grunn av meg, svarer Silas.

Victoria Andersen omtalte bruddet på Instragram.

– Den siste tiden har det vært noen spekulasjoner rundt forholdet til Silas og meg. Ja vi har avsluttet forholdet, men det er helt konfliktløst og vi er fortsatt veldig glad i hverandre, skrev hun i sin story.

– Følte meg så dritt

Silas forteller også om kvelden da han skulle slå opp, og det er da tårene presser på.

– Det som er dritt er at hun ikke visste noe. Hun visste ikke noe om det da jeg kom. Hun spurte om vi skulle se en film, eller spise noe, også skulle jeg slå opp med henne, forteller en gråtkvalt Silas.

– Jeg følte meg så dritt, fordi det var så slemt.

Se hele seansen i videovinduet øverst i saken.

Hele familien gråt

Da «Funkytwins» brødrene Silas og Emil gjestet God kveld Norge-studio tidligere i høst, så pratet Silas om bruddet. Da fortalte han at han egentlig ville vente en stund før han fortalte det til resten av familien.

– Jeg tenkte at det var bedre at jeg taklet det på min egen måte. Jeg har aldri vært gjennom noe slikt før, så jeg visste ikke hva som ville skje om jeg pratet om det. Jeg ville at det skulle roe seg litt, forklarer han.

Men det gikk ikke som planlagt da broren Emil fort skjønte at noe var galt.

– Da hang Jørgine seg på, og så endte det opp med at hele familien satt og gråt, sier Silas.

– Det var en ubehagelig situasjon for jeg begynte å grine, så begynte Emil å grine. Så begynte Noah selvfølgelig å grine, og mamma hang seg på, og Jørgine. Vi skulle egentlig kose oss og spille kort, men så gråt alle sammen, forteller Silas og ler litt av det nå i etterkant.