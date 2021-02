– Dette er et skrekkeksempel! Vi ser mye rar parkering fra tid til annen, men sånn som dette er en av de verste. Ikke bare er fortauet totalt blokkert, men den relativt store bilen stenger også effektivt en trappenedgang. Dette er direkte farlig, sier Arvid Heggestad, avdelingsleder av parkeringsavdelingen i Bymiljøetaten i Bergen,til Broom.

– Opplever dere at folk blir flinkere eller dårligere til å parkere forskriftsmessig?

– Vi har en følelse av at det kom seg litt etter at den nye parkeringsforskriften kom fra nyttår 2017. Det kan virke som at prisøkningen opp til 900 kroner fikk noen til å tenke seg om en ekstra gang, sier Heggestad videre.

Innerst inne...

I Norge er det strenge regler for hvor man kan parkere – og hvor dette slett ikke er lov. En viktig grunn til at det er slik, er å sikre fremkommeligheten, ikke minst for utrykningskjøretøyer der det kan stå om sekunder og minutter. Viktig er også generelt hensynet til trafikksikkerhet.

«Alle» vet jo at det ikke er lov å parkere nærmere et fotgjengerfelt enn 5 meter, og at det ikke er lov å sperre innkjørsler. De fleste vet også hva som er forskjellen på et parkering forbudt-skilt, og et skilt som forbyr all stans.

Innerst inne vet nok også de fleste at det slett ikke er lov å sette fra seg bilen på fortauet, slik disse bildene viser eksempler på.

Bilen ble ødelagt i brann – så fikk den parkeringsbot

Den som skal komme seg forbi denne feilparkerte varebilen på fortauet, skal være mer enn slank! Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune

Munnhuggeri

Likevel brytes alle disse reglene jevnt og trutt. Da koster det penger. For de forseelsene som er nevnt, er gebyret på 900 kroner. Skulle den skyldige glemme å betale innen tre uker, spretter summen opp til 1.350 kroner!

Er man riktig uheldig og får bilen tauet bort, blir det enda mye dyrere før man er på veien igjen.

Viktig er det også å ha i bakhodet at selv om man klager på parkeringsgebyret, så må man betale innen fristen uansett.

Å være parkeringsvakt må være noe bortimot det mest utakknemlige yrke man kan ha. Å havne i munnhuggeri med rasende bilister rett som det er, kan umulig være noen morsom opplevelse, uansett om man har loven på sin side.

Ordføreren klaget da hun fikk P-bot

– Jeg parkerer der jeg vil - så får heller småbarnsmødre bruke gata for å komme seg forbi. Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune

Viktig jobb

Det mange ser ut til å glemme i et opphetet øyeblikk, er at parkeringsvakten faktisk bare gjør den jobben han eller hun er satt til å gjøre.

Og jobben deres er viktig. Ved å få bort feilparkerte biler som kanskje hindrer andre i å komme frem, er de med på å sikre fremkommelighet og flyt i trafikken – til beste for alle.

Og skal man klage, så må man klage til parkeringsvaktens arbeidsgiver – det er det som er rett adresse!

Så dyrt er det å parkere i Oslo



Video: Du bare setter fra deg bilen – så fikser den resten