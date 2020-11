Skjebneuke for Trump: – I ytterste konsekvens kan han beholde makten

Trumps beskyldninger om valgfusk har vært mange, og fortsetter å komme. 74-åringen går nå en skjebneuke i møte, der mange av nøkkelstatene formelt vil bekrefte sine valgresultater, og dermed offisielt bekrefte Joe Biden som USAs nye president.

Delstatene bekrefter resultatene etter å ha gått gjennom omstridte stemmesedler, sjekket at utstyret og prosedyrene som teller stemmer har fungert som de skal, og dobbeltsjekket tallene. Både føderale, delstatlige og lokale valgmyndigheter fra begge de politiske partiene har sagt at det ikke finnes noen bevis for svindel eller uregelmessigheter ved valget, til tross for gjentatte beskyldninger fra Trump og hans stab.

Vanligvis en formalitet

Trumps forsøk på å benekte valgresultatet er nå i ferd med å møte en eksistensiell utfordring. Fram mot 8. desember vil delstat etter delstat bekrefte sine valgresultater.

Bekreftelsen av valgresultatene er vanligvis kun en formalitet, men dette året er annerledes. Trumps team har forsøkt å utsette bekreftelsen, med et mål om å nekte Joe Biden seieren når valgmennene avlegger sine stemmer 14. desember.

Tanken er at hvis det ikke kommer noen bekreftelse, vil de lovgivende myndighetene i noen republikanske nøkkelstater kunne utnevne valgmenn som støtter Trump til tross for at Biden fikk flest stemmer i delstatene. Særlig gjelder dette i Michigan og Pennsylvania, skriver CNN.

8. desember

Dette er datoen som står fram som den viktigste de kommende ukene. Når Kongressen teller valgmennenes stemmer i januar, må de akseptere valgmenn som er bekreftet før denne fristen. Rekker ikke delstatene denne fristen, kan Kongressen vurdere andre valgmenn.

Trumps forsøk på å endre valgresultatet vil altså bli umulig dersom nøkkelstatene bekrefter resultatene sine før det, men hele valget vil fortsatt stå på spill dersom Trumps team kan utsette bekreftelsene forbi den magiske datoen.

Dette er situasjonen i noen av de viktigste delstatene:

Michigan

Delstaten Michigan forventes å bekrefte valgresultatet mandag, skriver CNN. Fredag kalte Trump inn delstatens republikanske ledere til et møte om valget, men republikanerne sa etter møtet at presidenten ikke kom med noen informasjon som vil endre valgresultatet.

Biden leder delstaten med 154.000 stemmer, og spørsmålet er om de to republikanske representantene i panelet som bekrefter valgresultatet går med på resultatet.

Georgia

Delstaten bekreftet valgresultatet fredag etter å ha gjort en manuell omtelling som ble godkjent av republikanerne i delstaten. Delstaten gjennomfører nå nok en maskinscanning av stemmesedlene etter krav fra Trump-kampanjen, men det er svært usannsynlig at dette vil føre til annet enn en bekreftelse av Biden-seieren.

– Det er egentlig ikke noe poeng i å be om omtelling, annet enn å dra ut prosessen og føre til ytterligere utsettelser, sier CNN-ekspert Jonathan Diaz.

– Det er egentlig nonsens. Krigen er over.

Pennsylvania

Timer før omtellingen i Georgia, fikk Trump-kampanjen en lignende forespørsel avvist i Pennsylvania. Avgjørelsen førte til at en av delstatens republikanske senatorer gikk ut og sa at nok var nok med Trumps søksmål.

De fleste områdene i delstaten forventes å bekrefte sine resultater mandag, men dette kan endres som følge av pågående søksmål.

Arizona

Resultatet i Grand Canyon-delstaten er svært jevnt, med Biden som en marginal vinner. Delstaten forventes å bekrefte valgresultatet mandag 30. november.

Maricopa County, der delstatens største by Phoenix ligger, bekreftet resultatet sitt fredag. Bidens seier i Maricopa baner vei for seier i delstaten.

Bekreftelsen kom dagen etter at en delstatsdommer avviste republikanernes søksmål der de søkte om en større revidering av valgresultatet.

Vinner Biden delstaten, blir det kun andre gang på sju tiår at demokratenes kandidat vinner Arizona.

Wisconsin

To fylker i delstaten er midt i en omtelling etter at Trump-kampanjen ba om en forrige uke. Biden leder delstaten med mer enn 20.000 stemmer. Det bekreftede resultatet er ventet å komme tirsdag 1. desember.

Trump-kampanjen fikk fredag avvist et forsøk på å nulle 60.000 stemmer fra fylket Dane, der demokratene stiller sterkt.

Det er ikke ventet at omtellingene vil føre til noen større endringer i presidentkampen. En omtelling i 2016 økte Trumps ledelse med 131 stemmer.

– Kan beholde makten

Det er langt ifra sikkert at kaoset Trumps team har skapt fører noen vei. Men det har gjort den vanligvis enkle prosessen med å bekrefte resultatene til et drama, og økt usikkerheten rundt legitimiteten til valgresultatet.

Dersom Trump lykkes i å utsette bekreftelsene i noen av de viktigste delstatene og republikanerne får utnevnt egne valgmenn, kan det i aller ytterste konsekvens føre til at han klarer å manøvrere seg til å beholde makten, skriver CNN. Dit er imidlertid veien lang.