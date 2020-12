– Dette er absolutt ikke greit! Fotgjengerfeltet er på sett og vis et fortau som krysser veien, og her er det gående som har førsteretten. Fotgjengerfeltet skal ikke blokkeres. Det må heller ikke parkeres så nært feltet av sikten blir hindret, noe som kan være direkte livsfarlig for de minste, sier Arvid Heggestad til Broom.

Han er avdelingsleder i parkeringsavdelingen i Bymiljøetaten i Bergen, og bekrefter at det er atskillig "rar" parkering å se.

Kontrollørene deres har en viktig jobb å gjøre, med å sørge for at både bilister, sykliser og gående kommer seg frem, uten å bli hindret av feilparkerte kjøretøy.

Nye og strengere krav

Blir du tatt for feilparkering, vanker det gebyr. Før var dette et villniss av aktører, kontrollrutiner og gebyrer, men dette ble det ryddet kraftig opp i med nye bestemmelser som kom i 2017 med «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr». Med denne forskriften ble det etablert faste gebyrsatser som er like og forutsigbare, uansett hvem som utsteder dem.

Dessuten ble det stilt langt strengere krav til selskaper som vil drive med parkeringsvirksomhet. Disse skal nå være registrert i Statens vegvesens register, og de som skal jobbe ute må også tilfredsstille konkrete og strenge krav til både uniformering og måten jobben gjøres på.

Det er ikke smart å la bilen stå på gresset

Det er ikke så veldig greit, dette heller... Foto: Bergen Parkering

900 kroner

Det ble kort sagt mindre rom for «cowboy-selskaper». Samtidig kom den viktige begrensningen at parkeringsgebyr ikke kan ilegges før tidligst 5 minutter etter at parkeringstiden har utløpt.

Nå eksisterer det tre gebyrsatser som gjelder likt over hele landet:

- For å glemme å trekke billett på gratisparkering, eller feilparkering på kunde- eller gjesteparkering er satsen 300 kroner.

- For det som kan kalles «normaltilfeller» er prisen 600 kroner. Dette kan for eksempel være parkering ut over betalt tid.

- Høyeste sats er 900 kroner, og den kommer til bruk ved for eksempel parkering i fotgjengerfelt, mindre enn 5 meter fra fotgjengerfelt eller kryss, og en rekke andre begrensninger.

Det eneste denne bilen slipper ut er vanndamp

Også denne vil være med i konkurransen om feilparkering i gangfelt. Foto: Bergen Parkering

Du må betale likevel

Men selv om det koster knappe tusenlappen, så feilparkerer vi fortsatt friskt. Det viser en del av de versting-bildene Broom har fått tilgang til. Ikke minst syndes det mye mot avstanden til fotgjengerfelt, eller i selve fotgjengerfeltet, og avstand til kryss.

Noe mange parkeringssyndere ikke ser ut til å være oppmerksomme på, er at gebyret høynes med 50 prosent dersom det ikke er betalt innen tre uker fra overtredelse. Da lyder regningen på 1.350 kroner i stedet for 900. Og om du har klaget, så må du likevel betale gebyret innen forfall...

Parkeringsgebyr er sure penger å betale, men det er en grunn til at reglene er der. Til tross for gebyrer og mye kontroll, er det likevel mye ellevill parkering, slik bildene viser. Man kan jo bare forestille seg hvordan det kunne ha vært – uten regler og parkeringsvakter!

Dette kaller vi heftig parkering



Video: Her fikk entusiasten virkelig en verdig siste reise