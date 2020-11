Marius Lode har siden Omar Elabdellaoui testet positivt på korona 13. november sittet i karantene på et hotell i Oslo sammen med de andre eliteseriespillerne som var med i landslagsuttaket.

Like før karantenetiden var over kom beskjeden om at Lode, lagkamerat i Bodø/Glimt Patrick Berg og Rosenborgs Markus Henriksen også testet positivt.

– Det har vært ganske surrealistisk, egentlig. Det har vært som en berg-og-dal-bane, forklarer Lode til TV 2.

– Jeg husker ennå klemmen jeg fikk av Håvard da han kom og sa at jeg var tatt ut til landslaget rett etter en 7-0-seier på «Myra». Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har vært så stolt og fortsatt er det kjekt at jeg ble tatt ut, men det ble ingen tur og jeg hadde gledet meg til å få være med landslaget og kanskje få en debut. Så ble det karantene og vi fikk ikke vært med på gullkampen. Tre dager før karantene var ferdig fikk vi vite at vi hadde testet positivt og måtte ti dager i isolasjon, utdyper Lode om de siste ukene.

– Hvordan er formen?

– Formen er veldig fin, så det er ikke noe problem. Jeg har egentlig ikke hatt noe særlig symptomer, så det har egentlig vært greit siden starten av.

Eksamen, PlayStation og serier

Når Lode og de andre kommer ut av isolasjonen, har de vært på hotellet i tre uker.

– Hva bruker du tiden på?

– Jeg har en eksamen 4. desember, så jeg får øvd litt, men det er begrenset hvor gøy det er å sitte alene på et hotellrom og gjøre skole lenge, svarer Lode med et smil.

– Ellers har jeg fått en PlayStation levert på rommet, så jeg får spilt litt. Jeg har aldri spilt Fortnite og har aldri vært noe glad i å game, men ble invitert av en kompisgjeng hjemmefra fra Frøyland. Så jeg skal være med der og snakke litt og ha det litt kjekt. Og så blir det veldig mye tid til film og serier utenom også, legger han til.

Gikk glipp av gullfesten

Søndag kveld og mandag formiddag feiret Bodø/Glimt det historiske seriegullet. Den feiringen fikk ikke Lode og Berg vært med på.

– Litt bittert er det jo på en sånn historisk dag og ikke få være med selvfølgelig, men vi er ved godt mot her på hotellet og vi er sykt stolte å få være en del av et sånt lag som har gjort det vi har gjort i år, sier Lode.

Men en hyggelig overraskelse fikk de.

– Plutselig fikk vi beskjed om å gå ut på balkongen og der stod lagkameratene og sang. Det sier litt om hele laget og klubben, at alle skal være inkludert. Nei, fyttigrisen, det var kjekt. Når man sitter i isolasjon, er det lett å bli litt lei, sier Lode.

Det var naturligvis bittert å miste gullfesten sammen med lagkameratene, men for Lode var det ekstra bittert da han så at Bodø/Glimt ble eskortert av seks F-16-fly hjem til Bodø. Lode er nemlig svært interessert i jagerfly.

Seks jagerfly fulgte SAS-flyet med serievinnerene i Bodø/Glimt på veier hjemover til Bodø. Foto: Håkon Bonafede / Vi Menn

– Det var nesten sånn at jeg håpte at de kunne sendt to F-16 til å plukke oss opp her så vi kunne få kjørt fra Oslo til Bodø i jagerfly. Så hvis folk i luftforsvaret i Bodø ser dette, så er dette en anmodning til å bli hentet søndag klokken 08.00 på Gardemoen med jagerfly, sier han og ler.

Nå ser han frem til å komme tilbake til Bodø og ta fatt på hverdagen igjen.

– Det å få komme opp og være med den fantastiske gjengen, og å få komme inn i en hverdag igjen, tror jeg blir veldig godt, understreker Lode.