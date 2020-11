Christine Koht lagt inn på sykehus: – Orker ikke mer juling

Etter mange sykehusbesøk de siste to årene, nektet Koht først å la seg legge inn da hun ble dårlig over helgen.

På Facebook skriver hun «endelig litt fri fra infeksjoner», men at hun nå merker at det er «en ny drittinfeksjon» på vei.

Da Koht etter hvert ble kjempesyk søndag, satt kona Pernille Rygg (57) ned foten og kjørte henne til sykehus.

Etter å ha tatt sin 16. koronatest på sykehuset i Tønsberg, spurte Koht om hun ikke kunne dra hjem igjen. Det fikk hun ikke.

– Alle som møter meg syns jeg er så pigg

På Facebook skriver hun at det er hyggelig at alle som møter henne synes hun er så pigg, men antyder at det ikke helt stemmer ved å skrive at det er «Pernille som gjør alt, og da mener jeg alt».

Innleggelsen på sykehuset kom i veien for planlagte juleforberedelser.

– I dag hadde jeg jo planlagt å bake pepperkakehus, skriver hun.

I samme innlegg skriver at for å bringe mer glede inn i denne asosiale tiden, har de pyntet både huset og bakgården med lyslenker.

– Og det har vært en så stor glede å få se på. Pernille har til og med satt opp det rosa juletreet vårt.

– Jeg og Pernille gir aldri opp

Christine Koht er kjent for å være i godt humør, noe sykdommen ikke har satt en stopper for.

Selv om hun helst ikke vil være på sykehuset, avslutter hun som alltid innlegget på Facebook i en positiv tone.

– Men jeg MÅ huske på å være stolt av at jeg og Pernille aldri gir opp. Og at oppi all sykdom, alltid er noe åle av. Selv om jeg ligger for døden så kommer jeg til å le, skriver hun.

Da God kveld Norge tar kontakt med Pernille Rygg sier hun at hun håper sykehusbesøket blir kortvarig.