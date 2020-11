Elabdellaoui fikk vite om positiv koronatest gjennom media – NFF anmelder lekkasjen

Det bekrefter NFF til TV 2 tirsdag.

Kort fortalt: et mediehus fikk vite om den positive koronatesten til Elabdellaoui, som først fikk vite om det fredag morgen, allerede sent torsdag kveld.

Uten at verken han selv eller NFF var orientert.

Elabdellaoui: – Det gjør meg opprørt

Tidslinje i «Omar-saken» Torsdag 22:21: det positive prøveresultatet blir lagt inn i en database av Fürst, laboratoriet som analyserte prøven

det positive prøveresultatet blir lagt inn i en database av Fürst, laboratoriet som analyserte prøven Fredag mellom 00:01-00:30: et mediehus blir tipset om saken

et mediehus blir tipset om saken Fredag 00:40: kommunikasjonssjef for landslaget, Svein Graff, blir kontaktet av media for å kommentere den positive prøven. NFF sjekker så databasen over prøvesvar, men der ligger ikke Elabdellaouis prøvesvar inne

kommunikasjonssjef for landslaget, Svein Graff, blir kontaktet av media for å kommentere den positive prøven. NFF sjekker så databasen over prøvesvar, men der ligger ikke Elabdellaouis prøvesvar inne Fredag ca. 08:00: NFF ser i sin database at Elabdellaoui har testet positivt. Informerer Elabdellaoui

NFF ser i sin database at Elabdellaoui har testet positivt. Informerer Elabdellaoui Fredag 10:51: NFF sender ut pressemelding om at en spiller har testet positivt

– Jeg våknet fredag morgen på samling til en tekstmelding med beskjed om at media visste at jeg var smittet av korona. Verken jeg eller støtteapparatet var klar over det da, og det var ubehagelig å våkne til en sånn beskjed, sier Elabdellaoui til TV 2.

28-åringen, som nå er hjemme i Tyrkia, legger ikke skjul på at saken har vært en belastning.

– Jeg er glad for at NFF anmelder forholdet. Å lekke informasjon om at jeg er koronasmittet til media før jeg selv vet noe som helst gjør meg opprørt, sier han.

NFF: – Uholdbart

Det er uklart hvor lekkasjen har skjedd, men dette er altså noe NFF nå vil til bunns i.

De har brukt ett laboratorie til å ta selve testene, et annet til å analysere de, og både lokale - og nasjonale helsemyndigheter vil ha tilgang til prøveresultatene til landslagsspillerne.

Se forklaringene til de ulike aktørene lenger ned i saken

– Det er svært alvorlig at sensitiv pasientinformasjon lekker og at en av våre spillere får beskjed via media at han er smittet av corona. Vi anmelder forholdet og rapporterer hendelsen til fylkesmannen og fylkeslegen som har tilsynsansvar. Vi har ikke grunnlag for å mene noe om hvordan lekkasjen har oppstått, og ønsker ikke å spekulere i det, men håper dette blir avdekket. Personlig helseinformasjon skal ikke lekke på denne måten. Det er uholdbart, sier Svein Graff, kommunikasjonssjef for landslaget.

Ble kontaktet av media 00:40

Landslaget ble orientert om den positive prøven rundt 08:00 fredag 13.november.

En pressemelding ble så sendt ut 10:51.

Lenge før dette ble altså et mediehus (ikke TV 2) tipset om prøven.

– Jeg ble kontaktet av media ti over halv ett på natta med spørsmål om å kommentere en positiv koronatest for Omar. På det tidspunktet sov spilleren uvitende om saken, og verken landslagslegen eller andre i støtteapparatet var informert om den positive testen. Resultatet av prøven var heller ikke tilgjengelig i databasen da legen ble vekket og logget seg på for å sjekke prøveresultat, forklarer Graff.

Smittevernoverlegen i Oslo, Tore W. Steen, er ikke kjent med hvor lekkasjen kan ha skjedd.

– Ja, vi er kjent med at pressesjefen til landslaget fikk en telefon tidlig på natten fra media med informasjon om at Omar Elabdellaoui hadde testet positivt, og at dette skjedde før spilleren selv visste om det positive prøvesvaret. Det skulle selvsagt ikke ha skjedd. Vi forsøker å finne ut hvem som har hatt tilgang til dette prøvesvaret og informert pressen. Alle som tester seg skal kunne være trygge på at deres opplysninger blir behandlet på en sensitiv måte, og vi tar denne hendelsen på største alvor, skriver han i en e-post til TV 2.

Avviser lekkasje

Fürst var laboratoriet som analyserte den aktuelle prøven, men de forteller at lekkasjen ikke kan ha skjedd hos dem.

– Svaret ble overført til systemet hvor prøvesvaret ble lagt inn kl. 22:21. Ingen fra Fürst har vært inne og sett på svaret etter det. Det er vi 100 prosent trygge på. Vi har en logg over når noen er inne og ser på resultater, og ingen har vært inne og sett på prøvesvaret før rekvirenten gjorde det morgenen etter, sier administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad til TV 2.

Helsedirektoratet opplyser til TV 2 at de ikke kjenner til saken.

Elabdellaoui takker for støtten

Elabdellaoui fløy mandag tilbake igjen til Tyrkia etter å ha vært i isolasjon siden det positive prøveresultatet som utløste en betent konflikt mellom NFF og norske helsemyndigheter.

– Nå er jeg tilbake i Tyrkia og gjennomførte ulike undersøkelser på sykehuset i går kveld. Formen er heldigvis god, og jeg ser frem til å begynne å trene igjen. Forhåpentligvis skjer det denne uken, sier han, og legger til:

– Jeg ønsker å takke alle som har sendt meg hilsninger. Det setter jeg stor pris på. Det var kjempeleit at A-landslaget aldri fikk spilt mot Romania og Østerrike.