Solskjær til TV 2: – Vi beveger oss i riktig retning

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kan ta et langt steg mot avansement i Champions League med seier hjemme mot Istanbul Basaksehir i morgen.

Manchester United fikk en perfekt start på gruppespillet i Champions League med seier både mot Paris Saint-Germain og Leipzig. I tredje kamp borte mot Istanbul Basaksehir kom de derimot ned på jorden igjen, da de tapte 1-2 i Tyrkia.

– Når vi drar til den tyrkiske mesteren, så vet vi at det blir en tøff kamp, så det var ikke overraskende. Men vi må ha bedre konsentrasjon. Vi skapte trøbbel for oss selv med organiseringen vår, og vi må være mer disiplinerte i posisjoneringen, sier Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United har ofte blitt kritisert for sin manglende evne til å bryte ned lavtliggende lag, noe som igjen ble tema etter 1-0 hjemme mot West Bromwich lørdag. Når TV 2 spør om akkurat dette, svarer Solskjær følgende:

– Vi prøver å utvikle laget til å bli gode i alle spillets faser. Jeg synes Everton-kampen var et perfekt eksempel på hvordan vi kan spille ut lag. Kampen bestemmer hva som kreves, og jeg føler at vi beveger oss i riktig retning, sier 47-åringen til TV 2.

I morgen kan de røde djevlene ta et langt steg mot avansement i Champions League, noe Solskjær er fullt klar over.

– Vi vet hvordan gruppen ser ut. Vi startet bra med to seiere, og så fikk vi et skuffende resultat mot Istanbul. Vi trenger minst ti poeng for å gå videre, kanskje mer. Men å komme til ti poeng så fort som mulig er målet, sier United-sjefen.

Og om de skal klare det må Manchester United holde unna for trusselen fra Solskjærs gamle elev Fredrik Gulbrandsen. 28-åringen er for alvor i ferd med å finne formen, og står med tre scoringer på de siste to kampene.

– Du må forberede deg mot ulike spillere, og jeg har sagt til trenerteamet at Fredrik er en viktig trussel med farten, sin direkte spillestil og sin kvalitet i spillet. Han er rask og sterk, og det er den Fredrik jeg kjenner. Vi har forberedt oss både på han og Demba Ba, forsikrer en smilende Solskjær til TV 2.

I MORGEN: Se Manchester United - Istanbul Basaksehir på TV 2 Sport 1 og Sumo fra klokken 20.30.