Tannlege med koronaadvarsel: – Ser én ting går igjen

Etter landet ble åpnet opp igjen i vår har det vært tett trafikk ved tannlegekontorer landet rundt. Tannlege Cesilie Skollerud Hegna sier det til nå ikke har bremset opp, og at de har en mistanke om hvorfor.

12. mars i år satte regjeringen i verk omfattende tiltak som i praksis stengte Norge ned i flere måneder. Helt frem til juni rammet dette driften ved tannlegekontorer rundt om i landet.

– Da det stengte ned tidligere i år var det mange som ikke fikk tannhelsehjelp. De vanligste problemene som hull, gamle fyllinger og tannstein måtte vente, og det var kun de alvorligste tannproblemene som ble behandlet, sier tannlege og avdelingsleder ved Oris Dental i Tønsberg.

Derfor ventet hun og flere andre at ved gjenåpningen ville være et etterslep av pasienter.

– Vi trodde det kunne føre til et større behandlingstrykk, og det har det vært. Det har rett og slett vært veldig mye å gjøre, sier Skollerud Hegna.

Saken er også omtalt av Tønsbergs Blad.

De regnet likevel med at de før eller siden ville ta igjen det tapte, og at etterslepet av pasienter ville avta. Men slik har det ikke blitt.

– Nå har det gått en stund, men vi har det fortsatt veldig travelt, sier hun.

Tannlegen sier pasientene som har strømmet inn i tannlegelokalene ofte har lignende problemer.

– De som kommer til undersøkelse hos oss har hull og begynnelse på nye, små hull. Også hos pasienter som har kommet til jevnlig kontroll, og som har vært pasient hos oss i mange år har det dukket opp uvanlig mange nye, påbegynnende hull, sier hun.

TANNPLEIE: Cesilie Skollerud Hegna bruker tid på å kartlegge om pasientene har endret sine vaner i løpet av den siste tiden for å se etter sammenhenger mellom det og tannhelse. Foto: Ronny Danielsen / Vestfold fylkeskommune

Ser en sammenheng

Som en del av undersøkelsen Skollerud Hegna gjør av sine pasienter, spør hun om pasientene har lagt seg til – eller endret vaner siden sist sjekk.

– En del av jobben vår er å spørre pasientene om hvorfor de kan ha fått hull, så da hører vi om de har gjort noen endringer i sine rutiner.

Hun sier at det har vært en ny fellesnevner blant pasientene i det siste.

– Vi har sett at det er én ting som går igjen hos mange. Flere har fortalt at de har begynt med hjemmekontor siden sist. Så mange har sagt det at jeg har begynt å spørre fast om det, sier tannlegen.

Hun mener man kan se en klar sammenheng mellom de som jobber hjemmekontor og endret tannhelse-status.

– Det er dokumentert fra faglig hold at endring av rutiner kan føre til tannhelseplager. Mine pasienter oppgir også at de har gjort nettopp det da de har gått over til hjemmekontor, sier Skollerud Hegna.

Blir mange turer i kjøkkenskapet

– Jeg tror mange føler seg litt «stuck» hjemme, og sliter med å ta de gode valgene. Man går til kjøleskapet og kjøkkenskapet fordi man kjeder seg, sier Skollerud Hegna.

– Har du et konkret eksempel der du har sett denne endringen?

– Ja, en pasient jeg har hatt i rundt ti år har nå fått flere hull i tennene. Jeg spurte ham om han har hatt noen vaneendringer, og han sa i utgangspunktet nei. Så spurte jeg om han hadde startet med hjemmekontor, og det hadde han, sier hun.

Da begynte pasienten å fortelle om flere vaneendringer som han ikke hadde tenkt stort over.

– Da fortalte han at det hadde blitt noen turer frem og tilbake til kjøkkenskapet mens han jobbet, og at det ofte ble noe godt til kaffen, sier tannlegen.

En annen pasient Skollerud Hegna undersøkte, kunne fortelle at hun også hadde endret vanene sine etter å ha begynt med hjemmekontor.

– Hun fortalte meg at siden hun ikke skulle på kontoret, ofte satt oppe lenger på kvelden og tok seg et glass med brus. Hun tok også litt lettere på stellet av den grunn, sier tannlegen.

Tannlegen er tydelig på at det er viktig å beholde gode rutiner, selv om arbeidshverdagen skulle endre seg.

– Gode rutiner er noe som må jobbes inn. Puss tennene før du legger deg, og bruk tanntråd før du pusser tennene. Når det gjelder tennene er det også viktig å drikke vann mellom måltidene og ikke spise mellom måltidene, sier tannlegen.

– Ikke helt usannsynlig

President i Legeforeningen, Camilla Hansen Steinum sier at det har gått for kort tid til å se en slik trend.

– Er det plausibelt å tro at det kan være en sammenheng mellom det å ha hjemmekontor - som har fører til endrede rutiner og vaner - kan føre til endret tannhelse-status?

– Det er ikke helt usannsynlig, men vi har ikke hørt noe om at det er tilfelle. Når man er på hjemmekontor blir det mer småspising for eksempel, som i teorien fører til mer karies, sier hun.

Hun sier Legeforeningens fokus i lys av pandemien har vært på etterslep av pasienter.

– Det er viktig at folk følger opp tannhelsen selv om det er en pandemi. Vi har fått litt tilbakemeldinger om at folk avbestiller timer. Det er ingen grunn til å ikke gå til tannlegen, for der har de gode høy kompetanse hva gjelder smittevern, sier Hansen Steinum.

Hun understreker at at det er viktig å passe på når man er på hjemmekontor.

– Det som er viktig på hjemmekontor er å ikke gå å småspise, eller drikke brus hele dagen, sier hun og begrunner det slik:

– Jo lenger man småspiser jo større er sjansen for karies, eller hull i tennene. Så det er kjempeviktig. Vi har ikke tall på dette om det har vært en økning i karies og hull etter at pandemien brøt ut. Til det har det gått for kort tid til å se noe slikt, sier hun