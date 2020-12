Dette er legendene Haaland passerer ved sine neste mål

Noen av fotballhistoriens største stjerner er allerede forbigått på statistikken for europacup-scoringer. Og flere vil det bli.

Fenomenet Erling Braut Haaland ser seg ikke tilbake.

Borussia Dortmund-stjernen bøtter inn mål som om det skulle være det enkleste i hele verden, og har allerede lagt bak seg noen av historiens største spillere på diverse statistikker for scoringer.

Særlig i Champions League er tallene ekstreme, der den norske målgrossisten - i en alder av 20 år og med kun 12 kamper i turneringen på CVen - allerede har scoret 16 ganger.

– Det har vært fantastisk å følge ham på alle måter. Det er helt spesielt og spektakulært å følge ham og se det han gjør og å se den ureddheten og selvfølgeligheten han gjør ting med, sier Egil Østenstad.

Den tidligere storscoreren fra Rogaland er blant dem som har fulgt Braut Haaland tettest av alle, all den tid han i løpet av sin tid som proff i engelsk fotball hadde et tett forhold til familien Haaland i perioden der unge Erling ble født.

– Jeg var veldig mye sammen med Alfie. Familiene våre var veldig mye sammen da han bodde i Leeds og vi bodde utenfor Manchester, så vi tilbrakte mye tid sammen. Jeg har kjent Erling siden han var født, og hadde mye med ham i England å gjøre, sier Østenstad i denne ukens spesialepisode av TV 2s Premier League-podkast.

Allerede blant europacupens 100 mestscorende

Braut Haalands to mål mot Club Brugge forrige uke tok ham forbi legender som Denis Law, Miroslav Klose, Ronaldo, Zinedine Zidane (alle 14), Gheorghe Hagi, Kenny Dalglish og Pavel Nedved (alle 15) på listen over de mestscorende spillerne i den gjeveste europacupen noensinne.

Kun et drøyt år etter at han debuterte i den største av europacupene har lysluggen fra Bryne/Leeds skutt seg til en plass blant de 100 største målscorerne i turneringen noensinne, og listen av stjernenavn som vil skytes ned når de neste scoringene strømmer inn er heller ikke ubetydelige.

Se bare på følgende spillere, som kun er et utvalg av de aktuelle som distanseres allerede nå i 2020 dersom Braut Haaland finner veien til nettmaskene enda flere ganger i løpet av de neste to ukene med Champions League-fotball denne høsten:

16 mål: Erling Braut Haaland , Karl-Heinz Rummenigge, Michael Ballack, Roberto Carlos og David Beckham.

17 mål: Emilio Butragueno, Hugo Sánchez, Hristo Stoichkov, Francesco Totti og Michel Platini.

18 mål: Franck Ribéry, Juninho Pernambucano, Javier Saviola, Ronaldinho og John Carew (nest flest av alle nordmenn).

19 mål: Luis Enrique, Marco van Basten, Johan Cruyff og Ole Gunnar Solskjær ** (flest av alle nordmenn).

20 mål: Romário, Fernando Torres og Nicolas Anelka

Solskjær: – En del av meg er stolt

Som man ser av listen er det bare et tidsspørsmål før Braut Haaland allerede er historiens mestscorende nordmann i Europas gjeveste klubbturnering, kun et drøyt år etter at han debuterte i turneringen.

Dagens rekordinnehaver Ole Gunnar Solskjær er ikke redd for å skryte av mannen som snart forbigår ham, og svarer lattermildt på om han frykter for egen rekord.

– Haha. Han vil slå den, og det veldig snart. Det er helt sikkert. Gutten har hatt en fantastisk start på karrieren og det har vært veldig fint å jobbe med ham og se det potensialet han har. En del av meg er stolt over å ha vært en liten del av hans reise og jeg er sikker på at Erling kommer til å score masse mål i Champions League, sier nordmannen - som trente Braut Haaland i Molde - til TV 2 forut for egen Champions League-dyst mot PSG onsdag.

Østenstad mener dagen der «Golden boy»-trofeet ble bekreftet viser styrken som bor i ham

Forrige helg ble Norges superspiss sågar kåret til Europas beste unge spiller, og Østenstad er klar på at prestasjonen som ble levert nettopp den helgen er med på å vise hvor sterk den unge gutten - som han først så sparke sine fotballer i en bakhage i Leeds for snart 20 år siden - er i skallen.

– Når du våkner opp en lørdags morgen og er kåret til verdens beste unge spiller, så gjør jo det noe med de aller fleste. De fleste ville tenkt «oi, nå må jeg jo vise meg fram her», og så går han ut et par timer etterpå og scorer fire mål på bortebane mot en god Bundesliga-klubb. Det forteller noe om mentaliteten, ureddheten og den gutten som han er, sier Østenstad.

Onsdag kveld er det Lazio som står på motsatt banehalvdel i det TV 2 Sport 1-sendte oppgjøret på Signal Iduna Park i Dortmund. Det er bare å forberede seg på nye stjernenavn kan krysses av i statistikkene.

– Når han er god, så ser det ut som om han spiller sammen med smågutter. Det er spesielt og fascinerende, og veldig kjekt når det er noen du har visst hvem var siden de ble født som utvikler seg på den måten, sier Østenstad.

** TV 2 Sporten har selv tidligere i høst operert med lister der Ole Gunnar Solskjær står bokført med 20 scoringer i Champions League, da dette finnes hos flere kilder (blant annet normalt troverdige Transfermarkt). Etter en sjekk med statistikkleverandøren Opta, som opererer med 19 Solskjær-scoringer, er tallet imidlertid nå justert ned. Opta viser til at de andre listene inneholder en Solskjær-scoring mot Bayer Leverkusen som hos dem - og hos UEFA - står oppført som selvmål.