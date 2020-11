Forlenger tiltak i to nye uker – snur på omstridt regel

– Slipper vi opp for tidlig risikerer vi å måtte gjeninnføre tiltakene ut i desember, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Bergen kommune har fått kritikk fra mange hold på enkelte av de strenge tiltakene som har blitt innført for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Blant tiltakene som særlig har fått kritikk er forbudet mot å være mer enn fem personer samlet i private hjem. Det er fem færre enn det nasjonale rådet på 10.

På en pressekonferanse mandag formiddag opplyste byrådsleder Roger Valhammer at det er registrert 26 nye smittetilfeller i Bergen.

– Vi har et glidende snitt på 45 de siste dagene. Det er mulig å si at vi har gått til en utflating til en nedadgående trend. Vi er på rett vei, sier Valhammer.

Forlenger tiltak

Byrådslederen sier at de frykter at en for tidlig oppmykning vil føre til en ny økning. Derfor forlenges de allerede eksisterende tiltakene med to nye uker.

– Slipper vi opp for tidlig risikerer vi å måtte gjeninnføre tiltakene ut i desember. Byrådet har vedtatt at forskriften forlenges med to uker men med enkelte presiseringer, sier Valhammer.

Det gjøres blant annet noen unntak på det omstridte forbudet mot å være samlet mer enn fem personer i privat hjem.

Dersom husstanden er på fire personer, og alle er hjemme, kan likevel disse ha besøk av to personer, slik at det totale antallet er seks personer.

Dermed kan en familie på fire ha besøk av to besteforeldre samtidig.

Forskriften vil vurderes på nytt om én uke.

Nødvendig besøk

Unntaket på fempersons-regelen gjelder fra tirsdag.

– Vi gjør det slik at alle familier uansett størrelse skal kunne ha noe nødvendig besøk, sier Valhammer.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sa at det ville vært uansvarlig å løfte på tiltakene nå, med tanke på det smittetrykket de har sett.

– Vi er en i fase der vi må ha færrest mulig nærkontakter, og vi må holde oss hjemme så mye vi kan. Smittetrykket er fortsatt høyt, og jeg tror vi vil få betalt for det om vi holder ut litt til, sa Husa.

Smittevernoverlegen sa opp

I helgen kom også nyheten om at smittevernoverlege Karina Koller Løland har sagt opp sin stilling.

Til Bergensavisen fortalte Koller Løland at hun aldri har sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at hun har klart å gjort jobben sin på en effektiv måte.

– Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sa Koller Løland til BA.

Valhammer sier til TV 2 at innflytelsen til Koller Løland har vært god hele veien. Den tidligere smittevernoverlegen har blant annet kritisert byrådet for at hun ikke har vært delaktig i kriseledelsen i Bergen.

– Når det gjelder kriseledelsen har det vært vurdert at det er kommunedirektør, medisinsk fagsjef og byråden som har sittet der i høst, og som skal ivareta de rådene, sier byrådslederen.

Vil evaluere oppsigelsen

Valhammer sier også at noe av forklaringen er at Bergen ikke hadde en smittevernoverlege da kriseledelsen ble satt, og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen ble plassert som den nærmeste rådgiveren til byrådsavdelingen.

– Smittevernoverlegen har noen viktige operative oppgaver som ikke lar seg kombinere ved å være døgnkontinuerlig tilgjengelig i kriseledelsen. Men det er en av tingene vi kan evaluere i etterkant, om hun burde ha vært med der.