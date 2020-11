Glimt-heltene møtt med F-16-fly og ellevill jubel i Bodø

Eskortert av F-16-fly landet Bodø/Glimt-heltene på hjemlig grunn mandag formiddag. Om noen var usikre på hva det historiske gullet har betydd for byen og regionen, fungerte de kommende timene som et oppklarende svar.

Seks jagerfly fulgte SAS-flyet med serievinnerene i Bodø/Glimt på veier hjemover til Bodø. Foto: Håkon Bonafede / Vi Menn

En unik reise

I en gammel engelsk toetasjers buss paraderte Glimt-spillerne gjennom byen mens gule og svarte flagg og skjerf omkranset gatene. Folk hadde møtt opp i hopetall for å ønske heltene velkommen hjem etter at Eliteserie-gullet ble sikret søndag kveld borte mot Strømsgodset.

Aldri før har et lag fra Nord-Norge vunnet den øverste divisjonen i Norge.

– Jeg har vært med ganske lenge. Det vi får oppleve nå … Dette er unge gutter. De klarer kanskje ikke helt å forstå det som skjer. Den type velkomst som vi får i Bodø i dag … Vi blir båret frem av et folkehav fra vi lander på flyplassen og kjører buss gjennom byen. Alt som kan krype og gå heier oss frem. Det er rørende. Det viser og kan hjelpe dem til å skjønne hva de har vært med på. Det de har vært med på, er unikt.

Det sier sportssjef og tidligere Glimt-spiller Aasmund Bjørkan til TV 2 etter en markering i regi av Bodø kommune i byens rådhus.

Ved sin side har han sønnen Fredrik André, som selv er en del av Glimts gullag.

– Jeg tror jeg har skjønt det, smiler Bjørkan når han blir spurt om hvor stort dette er.

– Jeg er Bodø-gutt. Dette er klubben i hjertet mitt. Å få dette til med Glimt … Det er kanskje noe av det største jeg kan oppleve som spiller.

– Det er jo en guttedrøm ...

– Absolutt. Jeg har nesten ikke tenkt tanken før. Jeg har aldri drømt om at jeg skulle vinne seriegull med Glimt siden det er så fjernt. Jeg er utrolig stolt.

– Står midt i drømmen

Mannen bak gullaget, bergenseren Kjetil Knutsen, har fått mengder av ros for jobben han har gjort med Glimt etter opprykket fra Obos-ligaen. Sølvet i fjor ble fulgt opp av en vanvittig 2020-sesong hvor Glimt med fem runder igjen er seriemester, har scoret 85 scoringer og kun gått på ett nederlag.

– Å skrive historie og bryte barrierer er det største du kan gjøre som idrettsutøver. Jeg føler vi står midt oppi drømmen nå, sier Knutsen, som ikke helt har fått avstand til prestasjonen han har vært med på å skape.

– Det er så stort. Du ser hvor mye det betyr for folk.

Kaptein Ulrik Saltnes klarer heller ikke å fatte hva han har ært med på.

– Min skjebne har vært den samme som Glimt de siste ti årene. Vi har fulgt hverandre. Når jeg begynner å tenke på det, så rister man på hodet for man forstår ikke at det går an. Jeg kjenner på takknemlighet for at man har fått være med på det, sier Saltnes, som spilt i Glimt siden 2011.

Feiret med duoen i isolasjon

Saltnes deler kapteinsansvaret i klubben med Patrick Berg, som ikke fikk lov til å delta på gullfesten. Sammen med Marius Lode har midtbanespilleren blitt sittende i isolasjon i Oslo med koronasmitte etter den mye omtalte landslagssamlingen med Norge.

Som en fin gest tok hele Glimt-laget turen til gaten utenfor hotellet til duoen søndag kveld.

– Det er kjipt ikke å få være med, men formen er god. Det er folk som har det verre, sa Lode på video til Glimt-spillerne som var samlet i rådhuset.

– Det var godt å se at guttene dro det i land. Jeg kjente jeg var rørt etter kampslutt, sier Berg, som også opplyser at han hadde lettere symptomer forrige uke, men er frisk og fin nå.

Se hvordan Lode og Berg feiret fra balkongen under (med tillatelse fra NFF TV)

– Utrolig stolte

Onkel Runar Berg var blant dem som hadde møtt opp utenfor Bodø rådhus for å hylle byens helter. Han vet kanskje bedre enn noen hvor mye triumfen betyr for Bodø som by og klubb.

– Dette er så utrolig stort. De har vært så gode over lang tid. Første laget som klarer denne bragden. Skal det være noe à la dette, må man tilbake til fadern (Harald «dutte» Berg) og deres tid i 1975. Vi er så utrolig stolte over guttene og trenerteamet og hele gjengen. De fortjener all mulig ros de kan få, sier Berg.

– Jeg har reist litt rundt i Nordland i sommer. Alle vil snakke om Glimt. Har skjerf og drakter. Som man har sagt hundre tusen ganger. Det er mange som er skikkelig stolte i dag. Det er større enn cupfinalen i '93. De har skrevet seg inn i historien.