Håndball-EM er reddet: – Håper vi kan spre litt glede i en vanskelig tid

En uke etter at Norge trakk seg som medarrangør av håndball-EM har danskene fått grønt lys til å avholde mesterskapet.

Danmarks kulturminister Joy Mogensen bekrefter mandag at håndball-EM vil avholdes i Danmark.

– Til alle dere som har kjempet for å stable EM i håndball på beina, og alle som gleder seg til å følge med. Det er nå grønt lys for at hele EM i håndball kan avvikles på dansk jord, sier kulturminister Joy Mogensen til nyhetsbyrået Ritzau.

Etter at Trondheim trakk seg som EM-arrangør har Danmark jobbet hardt for å kunne arrangere mesterskapet på egenhånd.

- Vi håper vi kan være med på å spre litt glede i en vanskelig tid, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal i en pressemelding fra Norges Håndballforbund.

Danmarks idrettsminister Sten Knuth har også uttalt seg.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig fornøyd, både med tanke på protokollen, samt at vi får arrangere europamesterskapet. Dette gir håp, selv i den tiden vi befinner oss i, sier Knuth til dansk TV 2.

Etter planen skulle mesterskapet vært arrangert i de tre byene Trondheim, Frederikshavn og Herning. Etter smitteutbruddet av mink i Nordjylland måtte Fredrikshavn trekke seg. I forrige uke besluttet Norges Håndballforbund at også de måtte trekke seg, etter anbefaling fra norske helsemyndigheter.

Ifølge dansk TV 2 vil gruppespillet, samt første mellomrunde spilles i Herning, mens Kolding tar seg av de to andre gruppene.

Mandag reiste de norske håndballkvinnene til Danmark for å starte forberedelsene til mesterskapet.

Mesterskapet spilles fra 3.-20.desember. Norge åpner mot Polen. De møter også Romania og Tyskland i gruppespillet.