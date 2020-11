Nordmenn gjør Black Week-tabbe: – Blir flere tusen kroner dyrere

Black Week er i gang, og tilbudene florerer rundt om i butikkene. Om du spiller kortene dine riktig, er det mulig å gjøre flere kupp.

Det er imidlertid fort gjort å gå i fellene som gjør kjøpet langt mindre lønnsomt.

En fersk undersøkelse YouGov har utført for Danske Bank viser at én av to Black Week-shoppere skal handle med kredittkort. Av disse svarer 4 av 10 at de ikke betaler kredittkortregningen ved første forfall.

– Det overrasker meg ikke at én av to handler med kredittkort, men det bekymrer meg at det er så mange som ikke betaler tilbake med en gang, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand til TV 2.

En undersøkelse gjort av Netigate for spareappen Dreams og Storebrand viser i tillegg at en av fem skal kjøpe produkter på avbetaling på Black Friday.

Kjenner du deg igjen i dette, bør du være klar over at det gode Black Friday-tilbudet fort kan bli langt dyrere enn du hadde tenkt.

Kredittkort

I år ventes rekordstor netthandel. Å handle med kredittkort når du handler på nett, trenger ikke være dumt i seg selv.

– På grunn av beskyttelsen kortet gir deg dersom noe skulle gå galt med handelen, er det anbefalt å bruke kredittkort på nett. Det kan også være fornuftig å bruke kredittkort dersom du er bevisst på hva du kjøper og vet at du har penger til å betale tilbake, sier Tvetenstrand.

Hvis du derimot ikke betaler hele kredittkortregningen på første forfall, vil regningen raskt vokse.

Den effektive renten på kredittkort ligger gjerne mellom 20 og 30 prosent, som betyr at du straffes hardt ved å ikke betale hele summen på forfall.

– Når regningen kommer, er det lett å kun betale minstebeløpet. Da blir det du har kjøpt fort flere tusen kroner dyrere, sier Tvetenstrand.

Eksempel

Det er mange butikker som tilbyr kjøp av produkter på avbetaling, som betyr at du betaler en månedlig sum istedenfor hele summen med en gang.

– Slike tilbud kan se fristende ut ved første øyekast, siden summen du betaler i måneden virker liten. Men legger du sammen totalen, ser du at du betaler betydelig mer enn om du hadde betalt alt med en gang, sier Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen har laget et eksempel på hva som kan skje om du bruker kredittkort til å kjøpe en TV til 10.000 kroner på avbetaling over ett år.

– På avbetaling vil TVen typisk koste 924 kroner i måneden, og dermed koste deg totalt 11.088 kroner, sier Tvetenstrand, og fortsetter:

– Hvis du i tillegg gjør som mange andre og tenker at det er greit hvis du ikke har penger når regningen kommer – og kun betaler minimumsbeløpet – vil du betale på TV-en i fire år og 9 måneder. Totalbeløpet vil på denne måten ende opp på 14.988 kroner.

Dette forutsetter en effektiv rente på kredittkortet på 21,27 prosent uten gebyr.

– Fra kanskje å ha vært et godt kjøp, har det i stedet blitt en dyr TV, sier Tvetenstrand.

Misligholdet øker

I undersøkelsen fra Dreams og Storebrand svarer halvparten av nordmenn mellom 19 og 50 år at de skal handle på Black Friday. Landssjef for Dreams, Øystein Høie, er redd for at mange kommer til å handle over evne i år.

– Jeg vil advare mot å bruke penger du ikke har. Det tar så utrolig lang tid å betale tilbake de pengene du i utgangpunktet aldri skulle ha brukt, og varen kan bli fryktelig mye dyrere når du handler på kreditt, sier Høie.

Tips for å unngå gjeld Kilde: Dreams 1. Ikke bruk penger du ikke har. – Vi velger ofte å kjøpe ting på avbetaling eller med kredittkort fordi det føles mindre ubehagelig, men egentlig utsetter vi bare den dårlige følelsen til senere. 2. Spar opp en buffer – En bufferkonto trenger ikke bare være til fornuftige ting, som at vaskemaskinen ryker. Du kan også ha en «moro-buffer», til ting som dukker opp som du har lyst å gjøre og som er gøy. 3. Spar litt hver dag – Å spare opp 10.000 kroner kan høres uoverkommelig ut for mange, mens det å spare 30 kroner dagen i et år kan føles mye lettere. 4. Ikke la deg lure av normer – Vi lar oss ofte rive med av hva andre gjør, men selv om det er enkelt og «normalt» å låne penger, betyr det ikke at du trenger å gjøre det selv. 5. Unngå impulskjøp – Impulsive avgjørelser leder oss til å kjøpe ting vi egentlig ikke trenger. Ha som vane å alltid sove på en avgjørelse før du slår til på noe du har sett. 6. Planlegg kjøpene dine – Ved å planlegge at du skal handle på forhånd, reduserer du risikoen for å bli påvirket av tilbud og salg på ting du ikke trenger

I Finanstilsynets resultatrapport for finansforetak 1.-3. kvartal 2020 slår tilsynet fast at veksten i forbrukslån synker, mens misligholdet er høyt og økende.

«Volumet av misligholdte forbrukslån har økt markert de siste årene. (...) Misligholdsandelen for norske banker med forbrukslån som hovedaktivitet var 20,0 prosent, mot 19,6 prosent i andre kvartal. Til sammenligning utgjorde misligholdet i alle norske banker 1,1 prosent av utlån».

– Jeg er bekymret for nordmenns økende mislighold av forbrukslån og kredittkortgjeld, og er redd for at mange nå vil bruke kredittkortet og handle for penger de ikke har. Det viktigste du gjør er å bestemme deg i forkant hva du skal handle og hvor mye penger du kan bruke, sier Tvetenstrand.