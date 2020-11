Person kritisk skadd etter arbeidsulykke i tunnel

En person er kritisk skadd, og to andre personer er lettere skadd, etter å ha veltet med en kran som stod inne i en tunnel i Nordre Follo.

Alle de tre involverte har blitt kjørt til Akershus universitetssykehus.

Politiet skriver at uhellet var en arbeidsulykke, da kranen ble brukt til et arbeid inne i tunnelen.

Kommunikasjonsansvarlig i Bane Nor, Katrine Kjelland, sier til Østlandets Blad, at det er en lift og et skinnegående kjøretøy som var involvert i ulykken.