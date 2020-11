Siv Jensen vil ikke møte partilederne i dag: – Vi har en svært fastlåst situasjon

Frp-lederen samlet pressen klokken 13.00 for å gi en statusoppdatering om budsjettforhandlingene.

– Vi har en svært fastlåst situasjon, sier Siv Jensen.

Hun mener ingen scenarioer nå kan utelukkes, og kunne meddele at det ikke blir et møte mellom de fire partilederne på borgerlig side i dag.

– Ikke gitt det blir enighet

– Det er ikke gitt at det blir en enighet, sier Frp-lederen.

– Kan du utdype hva du legger i at situasjonen er fastlåst?

– Jeg mener det er mange uløste problemstillinger på bordet. Vi trenger betydelige gjennomslag på flere politikkområder, sier Jensen til TV 2.

– Er det ingen fremdrift?

– Det er en grunn til at forhandlingene ble løftet til partiledernivå, og så opplevde ikke jeg at møtet i går ga noen fremdrift. Men jeg opplever at det nå jobbes godt i regjeringen, sier Jensen.

Ble enige om krisepakke

Høyres Mudassar Kapur mener derimot Frp er «konstruktive».

– Vi har opplevd at Frp har vært konstruktive i forhandlingene, senest i forrige uke da vi sammen klarte å bli enige om en krisepakke på svært kort tid, minner Kapur om.

Han er leder av finanskomiteen som skal levere sin innstilling om statsbudsjettet denne uken, en frist det når spøker for.

Stor avstand om kvoteflyktninger

Jensen ramset igjen opp saker som er viktig for Frp å få gjennomslag for. Bedre vilkår for pensjonistene, mer til asfalt og rassikring, samt avgiftskutt som kan stagge grensehandelen.

I tillegg nevnte Jensen den betente floken knyttet kvoteflyktinger. Frp har krav om å redusere antallet kvoteflyktninger Norge vedtar å ta imot neste år. Dette er saken hvor avstanden er størst mellom partiene.

Jensen nevnte ikke kravet om å redusere bistandsbudsjettet som også har vært sentralt for Frp.