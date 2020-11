– Jeg søkte jobb i TV 2 i vår. Ting har skjedd siden det

Etter å ha sjokkert langrennseliten på Beitostølen fikk Mikael Gunnulfsen beskjeden han har kjempet for. Han ble tatt ut til verdenscupåpningen i Ruka i Finland.

Det hadde ikke han sett for seg om man går et halvår tilbake i tid.

– Jeg søkte faktisk på jobb hos dere (TV 2) da det ble utlyst sommervikarstilling i vår. Ting har skjedd siden det, sier Gunnulfsen når TV 2 møter ham hjemme i Oslo.

– Da tenkte jeg «lets give it a shot», og så har jeg lyst å jobbe med sport etter karrieren og da. Men det virker ganske fjernt akkurat nå. Det er nok mindre aktuelt nå enn det var akkurat da, kanskje, sier 27-åringen og ler.

– En historie om å takle motgang

Gunnulfsens lagsjef i Team Telemark, Hans Kristian Lahus, mener uttaket er veldig fortjent.

– Mikael har trent dedikert siden han var 13-14 år gammel, og det skulle likevel ta så mange år. Så får han sjansen han har drømt om som 27-åring, sier lagsjef for Team Telemark, Hans Kristian Lahus til TV 2.

– Telemarkinger er nøkterne og jordnære folk. Vi vet at hardt arbeid over tid alltid vil betale seg. Langrennsporten er slik at det sjeldent kommer en Northug, Klæbo eller Johaug som slår gjennom i overgangen fra junior til senior. De fleste må være tålmodige. Dette er en historie om å takle motgang og aldri gi opp. Mikael er et stort forbilde, sier Lahus.

Gunnulfsen forklarer at han gradvis har tatt steg, men at han er litt bak skjema ved å slå igjennom først som 27-åring.

– Jeg har aldri vært noe god junior eller tidlig senior. Først når jeg ble U23-løper fikk jeg bronse i U23-VM og da begynte jeg å bite i fra meg. Siden den gang har det tatt tid å ta det siste steget opp, og det har jeg endelig klart.

Etter å ha knust samtlige motstandere under herrenes 15 kilometer på Beitostølen lørdag, var det flere som forventet at 27-åringen skulle få muligheten under verdenscupåpningen.

– Det var en helt vill dag. Da jeg stod på startstreken søndagen, hadde jeg hodepine etter å ha sovet i tre timer. Den lørdagen går inn i historiebøkene, den var veldig spesiell, forklarer Gunnulfsen.

Men før Beitostølen var allerede åtte av ti plasser delt ut, samt at det sto i skrivet før Beitostølen at Ruka var forbeholdt landslagsløpere. Selv innrømmer Gunnulfsen at han ble overrasket over uttaket til Ruka.

– Jeg ble absolutt tatt på senga der. Det ble tydelig kommunisert at de plassene er forbeholdt landslagsløpere. Det forholdt jeg meg til, så sånn sett var jeg veldig forberedt på ikke å gå, forklarer han til TV 2.

– De beste burde få representere landslaget

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad mener skiforbundet gjorde det eneste riktige ved å ta ut 27-åringen til verdenscupåpningen.

– Ved å ta ut Gunnulfsen viser landslaget at det faktisk går an å ta seg inn på laget gjennom sterke prestasjoner, og alt annet ville vært fullstendig feil. Dersom han ikke hadde blitt tatt ut ville avstanden mellom landslaget og de utenfor blitt enda større enn den allerede er i dag. I så måte var dette både et riktig og et viktig uttak for norsk langrenn, sier Skinstad.

Lagsjefen til Team Telemark mener det er helt riktig av landslaget å gi Gunnulfsen muligheten, på bekostning av mer erfarne løpere.

– Jeg roser skiforbundet for å gjøre det. Jeg er av den enkle oppfatning av at man av og til gjør noe for komplisert. Jeg mener de beste bør få representere landslaget, uavhengig om de går i en Team Telemark-drakt eller en Bjørn Dæhlie-drakt, sier Lahus.

– Hvordan hadde du reagert om han ikke ble tatt ut?

– Da hadde jeg selvsagt blitt veldig skuffet. Steinar Mundal uttalte før uttaket at det ville være noe gærent med systemet dersom Mikael ikke ble tatt ut. Jeg gir skiforbundet full støtte med å ta ut noen løpere på forhånd, sånn må det være. Men det er også viktig at det er plasser å kjempe om for de andre. Dette har bakgrunn i at verden har endret seg de siste 10-15 årene, det er en enorm bredde i toppen av herrelangrenn nå, sier Team Telemarks lagsjef.

Gunnulfsen mener det sender et positivt signal til det norske langrennsmiljøet.

– Vi lever i 2020, det er nye tider og det fantes ikke privatlag før. Nå er det mange hardt satsende løpere utenfor landslaget som Ola Nordmann ikke har hørt om, men som gjør en sinnssyk jobb hver eneste dag for å kjempe seg inn, påpeker 27-åringen og legger til:

– Når jeg vinner med 27 sekunder på Beitostølen, så skjønner jeg jo at hvis jeg hadde blitt vraket, så hadde det sittet ganske mange i langrenns-Norge og tenkt «hva må vi da gjøre for å komme inn»? Samtidig er Ruka spesielt, det er det eneste verdenscuprennet vi vet vi ikke kan komme til. Så sånn sett hadde jeg sikkert fått muligheten senere i vinter, men at jeg får muligheten allerede nå sender et veldig hyggelig signal til hele ski-Norge.

Bygget laget rundt Gunnulfsen

Da Team Telemark startet opp i 2016 var Mikael Gunnulfsen den første løperen som ble tatt ut på laget.

– Vi bygget laget rundt ham, og har fortsatt å gjøre det med årene. Han har vært en naturlig kaptein i alle år. Han deler kunnskap, samtidig som han stiller tøffe krav til lagkameratene. At det er akkurat ham som lykkes er utrolig fortjent, sier lagsjefen.

Team Telemark-trener Steinar Mundal har tidligere trent landslaget og fått mye av æren for Petter Northugs prestasjoner i skiløypene.

– Jeg hadde en mistanke om at han skulle bli tatt ut, men man vet aldri. Når han går så fort som han gjør på Beitostølen, så er det vanskelig å ikke ta ham ut, sier Mundal.

– Jeg har selv vært med på tøffe uttak, men når man går så fort og vinner med den marginen Mikael gjorde, da skal man tas ut, sier Mundal.