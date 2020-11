Alle toppspillere kan bli satt i isolasjon for å redde sesongen

Toppfotballen både nasjonalt og internasjonalt har vært rammet av flere positive koronaprøver de siste ukene.

Her hjemme har det gått særlig hardt ut over landslagsaktiveten, der Norges A-landslag ble nektet å møte Israel og Romania, og deretter sendte et såkalt nødlandslag til Nations League-oppgjøret mot Østerrike.

Men også i Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien er en rekke kamper blitt utsatt den siste tiden, med hele spillertropper i karantene.

Sist ut til å melde om en positiv koronatest i spillergruppa er nedrykkstruede Kongsvinger.

Mange med deltidsjobber

For å få gjennomført sesongen, uten at kamper må flyttes til 2021, vurderer NFF nå mer inngripende smittevernstiltak for toppspillerne enn noensinne.

Det bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn til TV 2.

– Vi vurderer ytterligere grep, og vi har en god dialog med helsedirektoratet om dette. Vi har tatt oppfordringen fra Bjørn Guldvog om nøye å gjennomgå egne smittevernprotokoller, ettersom smitten har eskalert i samfunnet og fotballen denne måneden, sier han.

Allerede lever toppspillerne i en slags karantenetilværelse, men i sesongens siste fase kan det bety isolasjon for alle spillere og støtteapparat i Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien.

EN KAMP UNNA SERIEGULLET: Siste runde i Toppserien skulle egentlig vært spilt 15. november, men er nå skjøvet til 6. desember. Vålerenga er i førersetet før siste serierunde i kampen om seriemesterskapet. Foto: Fredrik Hagen

I Eliteserien gjenstår fem serierunder for de fleste klubbene, i OBOS-ligaen to eller tre, og i Toppserien er det én runde igjen for alle unntatt to lag.

– Et tiltak vi ser på er dette med isolasjon. Vi ser at smitten kommer primært fra nære relasjoner, så vi må beskytte troppene utenfra og inn. Det kan bety større grad av isolasjon de siste 3-4 ukene. Det vil være veldig inngripende, og sikkert vanskeligere å få til i OBOS-ligaen og Toppserien der mange har deltidsjobber, sier NFF-direktøren.

Konklusjon i løpet av uka

Fisketjønn understreker at det medisinske rådet i toppfotballen ennå ikke har konkludert, men at det vil komme en avklaring i løpet av uka.

Isolasjon vil bety at spillere ikke vil kunne forlate hjemmet utenom for å trene og spille kamp. Helsemyndighetene anbefaler også bruk av munnbind hvis man er nærmere andre husstandsmedlemmer enn to meter.

– Det er ekstremt inngripende å pålegge noen dette med tanke på jobb og skole. Vi er ikke i posisjon til å nekte noen å gå på skole, og heller ikke til å frata dem yrket de eventuelt måtte ha ved siden av fotballen. Vi må finne en balansegang. Hvordan beskytte spillerne mest mulig, samtidig som man ikke bryter grunnleggende rettigheter i samfunnet, sier Fisketjønn.