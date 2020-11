Alexander Ludwig (28) har forlovet seg. «Vikings»-fansen lurer på hvorfor han går så fort fra et forhold til et annet.

Den canadiske skuespilleren kunne skrive følgende på Instagram i helgen:

– Gullhår og Bambi skal leve lykkelig sammen i alle sine dager 😯🧑🏼❤️🦌💍!!!

Fansen ønsker «Vikings»-par

Ludwig har tidligere datet «Vikings»-skuespillerkollega Kristy Dawn Dinsmore, men i starten av 2020 kom ryktene rundt et brudd.

Etter en stund møtte han Lauren Dear, som ifølge LinkedIn jobber med markedsføring i et smykkefirma.

Selv om forholdet ikke har vart så lenge, tok det ikke lang tid før Ludwig var sikker på at han hadde funnet sin sjelevenn. I juli avslørte han det nye forholdet ved å poste et bilde av de to.

Fansen ble sjokkert da de så ham med en ny kjæreste, og kommentarfeltet var preget av spørsmål som: «Hvor er Kirsty?»

Også nå, under bilde av forlovelsesringen, er «Vikings»-fansen skuffet over at han ikke er sammen med Dinsmore, og mener at det har gått for raskt i svingene.

EKS: Fansen elsket at «Vikings»-skuespillerne var sammen på skjermen, men også i virkeligheten. Da det ble slutt. kom det mange stygge kommentarer på Ludwigs konto. Foto: Stella Pictures

«Hva f**n? Hvordan går du fra år med Kirsty til dette, på bare noen måneder? #SlowDownPlease», er et eksempel på de mange misfornøyde kommentarene.

Selvsagt er det også utallige lykkeønskninger og kommentarer som uttrykker at dette er gledelige nyheter.

Barsk

Med sitt blonde hår og veldefinerte muskler, er det kanskje ikke rart at Ludwigs mest kjente rolle er plassert i Ragnarok.

Ludwig er mest kjent fra sukssesserien «Vikings», hvor han spiller rollen som Bjorn.

Han har også vært delaktig i flere andre Hollywood-produksjoner, som «The Hunger Games» og «Grown Ups» med Adam Sandler.