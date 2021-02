Nicolay Ramm har blitt pappa

Programleder og komiker Nicolay Ramm deler på Instagram at han har blitt pappa til en gutt.

Ramm annonserer nyheten ved å poste et bilde i historiefunksjonen av sitt hode oppå en muskuløs kropp der det står: «hot daddy» med tre englefjes under.

Dette er hans første barn sammen med forloveden Josephine Leine Granlie.

NYBAKT PAPPA: Nicolay Ramm har blitt far for første gang. Foto: Terje Bendiksby

Ventet utenfor sykehuset

Da hans forlovede Leine Granlie var inne på sykehuset, og fødselen i gang, måtte Ramm vente utenfor bygget i bilen. Noe han ikke syntes var så kult.

På grunn av korona-regler på sykehuset måtte han vente en stund ute før han kunne komme inn.

På Instagram skrev han følgende:

«Her sitter man da, i en bil på P-plassen utenfor Ullevål sykehus og venter på at fruen skal trøkke babyen halvveis ut så jeg får bli erklært coronafrisk og får komme inn. Trist opplegg ass».

Leste pappabøker

I september ble det kjent at Ramm og Granlie skulle bli foreldre for første gang. Allerede i oktober kunne han avsløre at kjønnet på babyen var en gutt.

Til Dagbladet har Ramm tidligere fortalt at han har prøvd å forberede seg til farsrollen ved å lese i boka «Verdens beste pappa». Boka har han til og med lest ut.

– Så jeg er så godt forberedt som jeg kan få blitt, tror jeg, sa Ramm da.

Oppdage talent tidlig

Ramm er godt kjent fra flere NRK-serier som blant annet «Helt Ramm» i forbindelse med OL, gameshowet «Ramm, ferdig gå!» og «Helt Ramme sporter». I tillegg står han også bak godt kjente låter som «Raske briller» og «Vikings in Rio».

Når det gjelder oppdragelse av sønnen ønsker Ramm å avdekke hans talenter tidlig. Det trenger ikke være idrett.

– Det gjelder å finne ut «hvor ligger talentet her?» og så gjelder det å legge en ti-års plan tidlig og komme i gang med satsingen, sa Ramm latterfylt under Senkveld tidligere i vinter.

Nicolay Ramm har ikke svart på henvendelsen fra God kveld Norge.