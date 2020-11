En av disse julekalenderne får terningkast 6

Har du lyst til å unne deg selv litt ekstra sminke og velvære i desember, kan beauty-kalendere være noe for deg. Kalenderne koster litt mer enn den klassiske sjokoladekalenderen, og TV 2 hjelper deg gir deg svaret på hvilken som er verdt prisen.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Mye håndkrem

Marte Lohne, Emma Louise Orskaug, Oda Aarseth Nilsen og Pernille Wiken studerer alle Makeup, maske og hår på Høyskolen Kristiania. De har åpnet lukene til kalenderne fra Kicks, The Body Shop, L'Occitane og No7.

Kalenderne bedømmes etter: Utseende på kalenderen

Innholdet i kalenderen

Innhold i luke nummer 24

Pris

— Da er vi oppe i fire håndkremer, sier Nilsen mens hun åpner lukene til kalenderen fra L'Occitane.

Testpanelet synes kalenderen ble litt kjedelig med sine totalt syv håndkremer.

Spoiler alert: Inne i faktaboksene ligger oversikt over alt innholdet i kalenderne!

L'Occitane Classic Advent Calendar koster 599 kroner, og har en oppgitt verdi på 941 kroner. Man får også kjøpt kalenderen i to større utgaver, men TV 2 hjelper deg har testet den minste.

L'Occitane Classic Advent Calendar Terningkast: 4 Pris: 599 kroner Oppgitt verdi: 941 kroner Kalenderen inneholder: - Verbena Shower Gel, 30 ml - Aqua Réotier Ultra Thirst-Quenching Cream, 5 ml - Lustrous Hair Mask Sos Shine, 20 ml - Precious Cream, 5 ml - Gel Cream Hair Mask Sos Moisture, 20 ml - 5 Essential Oils Shampoo, 35 ml - Soap With Verbena Leaves, 25 g - Shower Oil Cleansing And Softening, 35 ml - Cherry Blossom Hand Cream, 10 ml - Amande Delicious Hands, 10 ml - Light Comforting Cream, 5 ml - Ultra Rich Lip Balm, 4 ml - Intensive Hand Balm, 10 ml - Shea Dry Skin Hand Cream, 10 ml - Cooling Hand Cream Gel, 10 ml - Honey Harvest Hand Cream, 10 ml - Ultra Rich Body Cream, 20 ml - Milk Extra-Gentle Soap, 25 g - 5 Essential Oils Conditioner, 35 ml - Foot Cream Dry Skin, 10 ml - Gentle & Balance Micellar Shampoo, 35 ml - Almond Body Milk, 35 ml - Overnight Reset Oil-In-Serum, 5 ml - Rose Hand Cream, 10 ml Samlet kommentar fra panelene: - Litt lite variasjon, mye håndkrem. Positivt at man kan finne sin favorittduft blant de produktene som er like. Fin pris.

Stiv pris

Makeup-artist Henrik Back Mortensen har også bedømt kalenderne. The Body Shop sin Original Julekalender ble litt for dyr og lite variert for makeupartisten.

— Noe av det er greit, men for min del så er det 24 luker med parfyme. Og jeg er ikke så veldig fan av det, sier Mortensen til TV 2 hjelper deg.

Studentene synes kalenderen burde vært rimeligere.

— Det er 998 kroner du kunne brukt på noe annet for min del, sier Nilsen.

The Body Shop selger tre ulike kalendere, og original-kalenderen, som er med i TV 2 hjelper degs test, er den minste størrelsen som er til salgs. Den har en oppgitt verdi på 1417 kroner.

The Body Shop Original Kalender Terningkast: 3 Pris: 998 kroner Oppgitt verdi: 1417 kroner Kalenderen inneholder: - Mango Hand Cream, 30 ml - Moringa Bath Bubble - Almond Milk & Honey Shower Cream, 60 ml - Hårstrikker - Nail File - Hårspenner - Strawberry Lip Butter - Cocounut Body Scrub, 50 ml - Shea Soap - British Rose Body Butter, 50 ml - Pink Bath Gloves - Almond Milk & Honey Body Butter, 50 ml - Banana Conditioner, 60 ml - Banana Shampoo, 60 ml - Pink Grapefruit Hand Cream, 30 ml - Mango Lip Butter - Rød Badelilje - Strawberry Shower Gel, 60 ml - Coconut Shower Gel, 60 ml - Shea Hand Cream, 30 ml - Coconut Bath Bubbles - Coconut Lip Butter - Pink Grapefruit Bath Bibbles - Coconut Shower Cream, 60 ml Samlet kommentar fra panelene: - Litt lite variasjon, mange reisestørrelser. Litt stiv pris.

Uenige

No7 er Boots Apotek sitt eget merke, og også de har laget en julekalender: 25 days of beauty. Her får man altså en ekstra luke.

— Hvis jeg hadde hatt en venninne som var litt interessert i sminke, som ikke visste helt hvor hun skulle begynne, så hadde jeg kanskje anbefalt denne her til henne, sier Wiken om kalenderen.

Mortensen er ikke helt enig med studentene, og synes innholdet var lite interessant.

Kalenderen koster 799 kroner, og har en oppgitt verdi på hele 2400 kroner. Studentene synes likevel kalenderen er litt dyr. No7 ender derfor på terningkast 5.

No7 25 days of beauty Terningkast: 5 Pris: 799 kroner Oppgitt verdi: 2400 kroner Kalenderen inneholder: - No7 Stay Perfect Amazing Eyes Pencil i svart, 1,2 g - No7 Extreme Length Mascara i svart, 7 ml - No7 Precision Lips Pencil i nude, 0,31 g - No7 Skin Illuminator i nude, 30 ml - No7 Airbrush Away Primer, 10 ml - No7 Protect & Perfect Intense ADVANCED dagkrem, 25 ml - Nattkrem, 25 ml - Serum, 5 ml - Øyekrem, 5 ml - No7 Instant Results Revitalising Hydrogel øyemaske, 3 g - 2 x No7 Gel Finich neglelakk i Golden Sands og Porcini - No7 Radient Results Revitalising renseservietter, 15 stk. - No7 Laboratories LINE CORRECTING boosterserum, 3 ml - No7 Instant Results Revitalising Peel-Off ansiktsmaske, 10 ml - No7 Radient Results Revitalising Daisly Polish ansiktsskrubb, 15 ml - No7 High Shine Lip Crayon i rosy blush, 2,71 g - No7 Beautiful Skim Completely Quenched Body Milk, 50 ml - No7 Stay Perfect Eye Shadow Primer, 10 ml - No7 Instant Results Nourishing Hydration Mask, 100 ml - No7 Moisture Drench Lipcolour i desert rose, 3,8 g - No7 Protect & Perfect leppekrem, 10 ml - No7 skrå pinsett - No7 vippetang - Gavekort/kupong på valgfri blush. Samlet kommentar fra panelene: - Fint startkit for de som ønsker å begynne med sminke. Positivt at man får en kupong på blush slik at man kan velge riktig farge selv. Litt dyr.

Mye for pengene

— Førsteinntrykket er at den ser helt nydelig ut, sier Mortensen om kalenderen 24 Days of Beauty by Kicks.

Kicks sin kalender får pluss fra både studentene og Mortensen for store størrelser på produktene og god variasjon. I tillegg er panelene fornøyd med prisen på 549 kroner.

— Jeg synes det er kjempebra, sier Wiken til TV 2 hjelper deg.

Kalenderen ble derfor testens vinner med terningkast 6. Verdien på kalenderen er oppgitt til å være 1700 kroner.