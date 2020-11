53 av 96 elever smittet etter forestilling

To forestillinger ved Musikkteaterhøgskolen i Oslo førte til et stort smitteutbrudd.

Totalt 96 elever var til stede på henholdsvis to forestillinger i regi av Musikkteaterhøgskolen i Oslo. Nå har 53 av disse blitt bekreftet smittet av covid-19.

Kommunikasjonsrådgiver Anette Johnsrud Larsåsen sier til TV 2 at dette er en utrolig krevende og lei situasjon.

– Dette var en undervisningssituasjon, så nå jobber vi for å gjennomgå våre rutiner og trygge studentene, sier hun.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Johnsrud Larsåsen opplyser at de har fått tillatelse til å gjennomføre forestillingene etter å ha vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet.

– Vi har hatt god rutiner på smitteverntiltak hele veien. Studentene satt en meter fra hverandre, og hadde på munnbind, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiveren sier at de har kontroll på situasjonen, men at det er for tidlig å svare på hvorvidt det vil dukke opp flere smittetilfeller.

– Frykter dere at dette vil få noen konsekvenser for dere?

– Konsekvensene er der allerede i form av at folk er smittet. Men vi har operert ut i fra koronaforskriften, og har ikke vurdert videre konsekvenser ut i fra det, sier Johnsrud Larsåsen.

