Skal vi Danse-dommeren rystet: – Aldri fått så mange stygge meldinger

Lørdag kveld ble Andreas Wahl (37) kåret til vinner av årets mest populære dansekonkurranse, Skal vi danse. Trine Dehli Cleve (60), som har vært fast inventar som dommer i 16 sesonger av programmet, skryter av både vinneren og andreplassen, Nathan «Nate» Kahungu (23).

– Det var jo to veldig flotte finalister. Fra start av hadde jo kanskje Andreas en litt lengre vei å gå, Nate var kanskje litt mer naturlig talent og hadde litt mer rytme. Men det var jo litt som jeg nevnte på lørdag også, vi hadde et naturtalent og et treningstalent som sto i finalen. Veldig, veldig fine begge to, sier Cleve da hun gjester God morgen Norge mandag.

Meddommer Tore Petterson (41) har vært i dommerpanelet i fem år. Han er også imponert over årets vinner, som jobber som fysiker til vanlig.

– Jeg synes han har tatt dette veldig, veldig seriøst, og det synes jeg er så fint, og han har også lært seg til å bli en god danser av det. Det er jo enda gøyere å vise de som ser på det at selv om du er 1,96 høy eller hva han er, så går det an å bli en god danser, som klarer å formidle god dans gjennom skjermen. Så jeg er bare superimponert over ham, og det har vært så gøy å følge ham, sier Petterson.

Mye hets

Noe Cleve derimot ikke er så imponert over, er oppførselen til en del seere på sosiale medier. Hun trekker frem denne sesongen som helt spesiell.

– Jeg merker jo veldig stor forskjell fra 2006, da vi startet, med tanke på sosiale medier. Det var jo nesten ikke-eksisterende i forhold til hvordan det er nå, forteller Cleve og utdyper:

– Men jeg må nok også si at denne sesongen, jeg har aldri opplevd å få så mye stygge meldinger som jeg har fått i år, med tanke på både Nate og Birgit i rullestol. Og jeg tenker bare: «Er det mulig?». Det er bakdelen med disse sosiale mediene.

Historisk

Andreplassinnehaver «Nate» Kahungu og dansepartner Helene Spilling (24) har i løpet av deltakelsen mottatt flere rasistiske meldinger fra folk på sosiale medier.

Danseparet røk ut av konkurransen i program seks. De fikk derimot returnere til programmet etter at det ble klart at TV 2 hadde hatt tekniske problemer med stemmene den kvelden.

Birgit Skarstein ble historisk da hun som første rullestolbruker deltok i årets Skal vi danse. TV 2 har tidligere skrevet om hetsen hun har måttet tåle ved å delta i konkurransen.

Dommer Tore Petterson beskriver Skarstein som et forbilde.

– For et forbilde. Hun er så positiv og hun er så god helt inn. Jeg har vært så heldig at jeg fikk snike meg til en kaffe med henne når hun var ute av konkurransen, og synes at det hun kjemper for og jobber for er viktig, forteller Petterson og utdyper:

– Hun har jo laget en helt ny dansestil, hun har jo skapt noe som er helt nytt. Og litt som jeg sa i sted, vi er så viktig utenfor de fire veggene ute på H3 Arena, og jeg tror at spesielt for andre i rullestol så har dette tent et lys, et håp. Men også for alle oss andre, at vi ser at det går an å gjøre dans og det går an å gjøre dette litt utenom det vi er vant til å se.

– Pushet grenser

Cleve, som både har undervist og dømt rullestoldans tidligere, hyller også Skarsteins dansepartner, Philip Raabe (20), som deltok som proffdanser i programmet for første gang.

– Jeg må jo også berømme Philip, som aldri hadde danset med noen i en rullestol og tok den oppgaven sammen og pushet grenser som vi ikke trodde var mulige, skryter 60-åringen.

– Dans er jo veldig mye mer enn bare hel og tå, og samle føttene eller ikke. Og det var vel kanskje akkurat det Philip og Birgit klarte å vise, fordi på slutten så vi ikke den rullestolen, vi så bare dansen. Og da har du klart å oppnå noe ganske, ganske bra altså.