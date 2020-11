Slik unngår du bomkjøp under Black Week

Nedtellingen til den store salgsdagen Black Friday er i gang.

Årets Black Week ser ut til å bli en god uke for varehandelen, men som forbruker mener økonomene det er flere ting man bør tenke på for å handle smart denne uken.

En annerledes Black Friday i år

Virke forventer en økning på 10 prosent fra fjoråret, og spår en nasjonal varehandel for 15,5 milliarder kroner under årets Black Week.

– Vi reiser ikke til utlandet og vi bruker mindre penger på andre opplevelser og tjenester, som gjør at det blir mer til overs til varehandelen, sier direktør i Virke handel, Harald Jachwitz Andersen.

MER HANDLING: Direktør i Virke handel, Harald Jachwitz Andersen, er forberedt på en økning i handelen under årets salgsdag. Foto: Berit Roald

Ulike tilbud har dukket opp på nett og i innbokser, mens flere butikker og kjøpesentre begynner kampanjene i dag mandag 23. november og sprer de ut hele uken for å unngå folkemengder og trengsel.

I år mener forbrukerøkonomene at det er ekstra viktig å være bevisst når man handler under Black Week.

– Når man blir eksponert for tilbud i en hel uke, kan det være vanskeligere å unngå å handle noe man ikke trenger, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand.

Netthandel gir lavere terskel

Med koronatiltak og restriksjoner vil man trolig få en økning i netthandelen under årets tilbudsdager, kontra handel i fysiske butikker. NHO Service og Handels prognoser viser en økning for norske nettbutikker på inntil 24 prosent fra i fjor.

– Det kan resultere i lavere terskel for å handle. I fysiske butikker får man et tydeligere forhold til hvor mye man handler. Men på nett ser man ikke mengden før etter man har fått det levert hjem. I år må du derfor ha en tydeligere plan, sier Tvetenstrand.

Tvetenstrand forstår at det er lett å falle for fristelsen når man sitter hjemme og kanskje kjeder seg litt, mens det dukker opp tilsynelatende gode tilbud i mailboksen.

– Fristelsene kommer veldig tett på. Veldig mange nettbutikker gjør det enkelt å handle med gode leveringstilbud og flotte annonser som selger godt inn, sier hun.

SPAR PENGER: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand, sier at Black Week kan være en kjempefin mulighet til å spare penger, hvis man gjør det riktig. Foto: Danske Bank/Sturlason

En god sparemulighet - hvis du gjør det riktig

Forbrukerøkonomen sier at det å benytte seg av tilbud under Black Week kan være en god mulighet til å spare litt penger på årets julegaver. Men at mange gjør impulskjøp man verken trenger eller sparer noe på.

– Lag deg en konkret liste over hva du skal kjøpe, og holde deg til den. Undersøk varene, og sjekk hvor du kan finne den laveste prisen, sier Tvetenstrand.

– Skal du kjøpe noe til deg selv? For eksempel klær, så spør deg selv: kommer jeg til å bruke dette mer enn ti ganger? Kan jeg bruke dette i ulike anledninger og kommer det til å vare?

Tvetenstrand oppfordrer til å heller investere i noe du har brukt for over lang tid, istedenfor å kjøpe mye billig som kan ende i søpla etter kort tid. Selv bruker hun Black Week til å gjøre unna alle julegavekjøp.

I likhet med forbrukerøkonomen har også spareappen Dreams noen tips til hvordan man skal handle under Black Week.

Norgessjef i Dreams, Øystein Høie, sier til TV2 at han er redd for at mange vil handle over evne. Foto: Dreams

De har nemlig gjort en undersøkelse i samarbeid med Storbrand, som viser at 1 av 4 nordmenn angrer på det de kjøper på Black Friday.

– Det er lett å tenke at du får kjøpt bra saker du trenger til en lavere pris. Men ofte handler det om at du ikke klarer å motstå fristelsen til å gå glipp av en god deal, sier norgessjef i Dreams, Øystein Høie.