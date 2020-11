– Kunne ikke ha jobbet under slike forhold

I helgen ble det klart at smittevernoverlege i Bergen kommune, Karina Koller Løland, har sagt opp stillingen sin.

Hun ble ansatt som smittevernoverlege i Bergen akkurat da covid-19-pandemien eksploderte. Åtte måneder senere har hun sagt opp stillingen.

SLUTTET I JOBBEN: I helgen ble det klart at smittevernoverlege Karina Koller Løland slutter i jobben. Her sammen med helsebyråd Beate Husa (venstre) og byrådsleder Roger Valhammer. Foto: Marit Hommedal

Til Bergensavisen, som først omtalte saken, har hun fortalt at jobben har vært utfordrende:

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Koller Løland til BA.

– Lett å bli glemt

Tidligere kommuneoverlege Finn Markussen beskriver overfor avisen også lignende forhold:

– Vi har opplevd å sitte på et slikt sted i organisasjonen at vi ikke har direkte kontakt med beslutningstakerne. Vi sitter rett og slett for langt unna kommunens ledelse. Det er vanskelig å få innpass i kommunen når man jobber på et lavt nivå. Da er det lett for å bli glemt, sier Markussen til BA.

Ifølge avisen er det syv stillinger på kommuneoverlegens kontor, inkludert smittevernsoverlegestillingen. Så langt i år har seks personer sluttet.

– Må ha selvstendig rolle

Til TV 2 sier Øystein Søbstad, som var sentral i arbeidet rundt svineinfluensaen i Bergen, at han selv ikke kunne jobbet i slike forhold som Løland har jobbet under.

Han sluttet som smittevernoverlege i 2015.

– Jeg kunne ikke ha jobbet som smittevernoverlege under slike forhold. Smittevernlovens paragraf 7.2 gir smittevernlegen plikt og rett. Du må ha en selvstendig rolle, sier han.

I helgen beskrev helsebyråd Beate Husa (Krf) deres organisering slik overfor Bergens Tidende:

– Vi har i dag en organisering der medisinsk fagsjef er en del av helsebyrådens sekretariat, og de politiske beslutningene tas da basert på medisinsk fagsjefs råd og innspillene som smittevernoverlegen kommer med. Dette er et system jeg synes fungerer godt, men jeg har stor forståelse for at smittevernoverlegen kan vurdere det annerledes.

Viser til andre byer

Organiseringen reagerer Søbstad på, og viser til at smittevernkontoret tidligere var selvstendig:

– I store byer må man fordele oppgavene, og der kan medisinsk fagsjef ha andre oppgaver, mens smittevernoverlegen må ha fullmakter til kartlegging, smittesporing, loggføring, tiltakspakker og informasjon.

Løland har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.