Beito-sensasjonen får plass på verdenscup-laget – disse er tatt ut

Norges Skiforbund har tatt ut følgende langrennsløpere til verdenscupåpningen i Ruka i Finland kommende helg:

Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Sindre Bjørnestad Skar og Mikael Gunnulfsen.

Dermed ble Mikael Gunnulfsen tatt ut. 27-åringen overrasket alle da han knuste langrennseliten under herrenes 15 kilometer på Beitostølen i helgen.

– Jeg tenker det å gå internasjonalt ikke er så annerledes enn det jeg gjorde i helgen. Jeg skal gå kjappest mulig, jeg er bare glad for at vi fikk gå på Beitostølen, og at jeg får denne muligheten, sier Gunnulfsen til TV 2.

Didrik Tønseth fikk ikke plass i troppen. Tønseth ble nummer fem på 15 kilometer klassisk på Beitostølen, løpet Gunnulfsen vant.



Gunnulfsen klarte ikke å leve opp til bragden da han leverte et middels skøyterenn søndag.

– Gjennom å ta ut Mikael Gunnulfsen viser landslaget at det faktisk går an å gå seg inn på laget gjennom sterke prestasjoner, og alt annet ville rett og slett vært fullstendig feil, sier TV 2s langrennekspert Petter Soleng Skinstad.

Skinstad mener likevel at landslaget burde funnet plass til stortalentet Harald Østberg Amundsen også.

– Når det er sagt, synes jeg fortsatt Harald Østberg Amundsen burde fått den tiende og siste plassen i troppen. Dette fordi han bortsett fra Gunnulfsen er den av de utenfor de forhåndsuttatte med det sterkeste enkeltresultatet, men også med tanke på fremtiden. Forhåpentligvis får han sjansen allerede i Davos. Sindre Bjørnestad Skar er imidlertid en meget god allrounder, og er sannsynligvis tatt med av hensyn til både det og sprintcupen sammenlagt.

Kvinnenes lag ser slik ut: Hedda Østberg Amundsen, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myrvold, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

– Det var ingen overraskelse at det som i utgangspunktet var én ledig plass gikk til Anne Kjersti Kalvå. Med forfall på Haga og Falla ble det imidlertid plass til to unge, fremadstormende rekruttjenter også, noe som betyr at vi får se Mathilde Myhrvold og Hedda Østberg Amundsen i Ruka. Karoline Simpson-Larsen er en annen ungjente som imponerte stort under sesongåpningen, og jeg håper hun allerede har fått klarsignal til Davos.

TV 2s ekspert mener det er riktig

Det var to plasser å kjempe om for de som stilte til start på Beitostølen i helgen, og ifølge TV 2s langrennsekspert burde plassene gått til Gunnulfsen og Harald Østberg Amundsen (22). Etter at Gunnulfsen ble tatt ut, fikk han iallfall én av dem han ønsket.

– Jeg ville tatt ut Gunnulfsen fordi han er god nok til å være på pallen i klassiskrennet, samtidig som han er en god nok sprinter til å avansere fra prologen og dermed ha et godt utgangspunkt før den avsluttende jaktstarten, sier Skinstad.

TV 2s langrennekspert mener også at Harald Østberg Amundsen burde fått en av plassene.

– Han har et helt spesielt talent og bør bygges opp mot årene som kommer. Han bør være 10. løper på laget først og fremst med tanke på fremtiden, der vi ikke lenger kan stole på løperne som per i dag er hakket bedre. Her har ikke Norges skiforbund vært gode nok de siste årene, og nå hadde de muligheten til å gjøre et rettferdig uttak og investere i fremtiden på én og samme tid.

Åtte kombinertløpere til Ruka

Norges Skiforbund har tatt ut åtte løpere til verdenscupåpningen i Ruka i Finland kommende helg.

I helgen var det sesongåpning på Beitostølen, der Espen Bjørnstad og Jarl Magnus Riiber tok hvert sitt NM-gull.

Sportssjef Ivar Stuan tatt ut følgende tropp til de tre konkurransene i Ruka:

Jørgen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Bjørnstad, Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro, Harald Johnas Riiber, Espen Andersen og Magnus Krog.