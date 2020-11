Felt av egen SMS: «Æ kasta en orange murstein etter en fyr fra 3. etasjen»

Dommen omfatter en lang rekke lovbrudd kvinnen i 20-årene har begått i 2018 og 2019.

Det mest alvorlige lovbruddet fant sted ved åtte-tiden på kvelden en onsdag i juli 2018. Da smalt en murstein mot en brostein-belagt gate i Oslo.

Steinen kom fra et vindu i tredje etasje i en boligblokk. To tilfeldig forbipasserende var begge svært nære å bli truffet av steinen. Ellers var gata tom for folk.

Endret forklaring

I leiligheten som mursteinen ble kastet fra, bodde den tiltalte kvinnen, som har hatt tett kontakt med psykisk helsevern i mange år. Hun hadde besøk av en kamerat.

Umiddelbart løp en ansatt i den døgnbemannede boligen inn til de to. Han ga tydelig beskjed til kvinnen om at hun ikke måtte kaste murstein. «Jaja», svarte kvinnen, ifølge den ansattes forklaring.

Også overfor politiet påtok kvinnen seg skylden for mursteinkastingen.

Under rettssaken denne måneden hadde kvinnen imidlertid en helt annen forklaring. Hun mener det var kameraten som kastet, og at hun kun påtok seg skylden fordi hun visste at hun var utilregnelig og derfor ikke kunne straffes.

Fordi kameraten ikke lenger er i live, har hun ifølge egen forklaring ingen grunn til å dekke over for ham.

«Æ dræpte han nesten»

Oslo tingrett har ingen tillit til kvinnens forklaring. De viser blant annet til at hun sendte to SMS-er til en tredjeperson to uker etter hendelsen.

«Ble taua fordi æ kasta en orange murstein etter en fyr fra 3. etasjen», skriver hun i den ene.

«Viste ik at han sto rett under. Så æ dræpte nesten han. Uff da. Håper jeg ikke blir kasta ut. Var et uhell. Haha», skriver hun i den neste.

Kvinnen er likevel frikjent for drapsforsøk, fordi retten ikke er overbevist om at hun forsøkte å treffe de forbipasserende. Hun kan for eksempel ha kastet murstein for å tøffe seg for kameraten eller «vise hvor gæren hun kunne være», mener retten.

Anker ikke

Hun er likevel dømt til tvungent psykisk helsevern, blant annet på grunn av en hendelse der hun skjøt mot en ansatt med luftgevær.

Den ansatte hadde akkurat gitt henne beskjed om å legge vekk våpenet da han gikk inn i bygget og oppover en trapp. Fra bakgården skjøt kvinnen mot ham, men skuddet ble stoppet av de doble glassrutene.

Kvinnen har også vært voldelig og truende mot en lang rekke helsearbeidere. Hun har tatt kvelertak på én ansatt, mens en annen har blitt slått i hodet med knyttet hånd.

Hennes forsvarer, advokat Marijana Lozic, sier at kvinnen tar dommen til etterretning. Det vil ikke bli aktuelt å anke dommen.