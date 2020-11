Bensinstasjonsjefen skjønte ikke hvorfor batterisalget skjøt i taket – så oppdaget han denne sex-lista

Eieren av YX Siljan har lenge merket seg det høye salget av AA-batterier på bensinstasjonen, uten at han har hatt noen logisk forklaring.

Nå begynner brikkene ifølge Telemarksavisa, som først omtalte saken, å falle på plass.

Nettstedet skrev nylig saken «Bygda nær sex-toppen», hvor det kom frem at en erotisk nettbutikk har rangert Siljan som nummer to på topp ti-lista over Norges frekkeste tettsteder.

– Vi må jo tilpasse oss markedet, sier YX Siljan-eier Rolf Øverbø til TV 2, og forteller at bensinstasjonen kjører et tre-for-to-tilbud på AA-batterier.

JEGER OG BENSINSTASJONSSJEF: Når Rolf Øverbø ikke selger batterier til innbyggerne i Siljan, går han på jakt. Foto: Privat

Til himmels

Fredag skrev Øverbø et innlegg på YX Siljans Facebook-side som har gitt kundene hans en god latter:

«Etter avisoppslaget i TA tidligere i uka, skjønner jeg hvorfor salget av AA-batterier går til himmels når høsten kommer. Har stusset litt over hvor mange damer det er som jakter i Siljan, det viser seg nemlig at disse AA-batteriene kan brukes til flere ting enn jaktradio og GPS».

– Livet blir ikke det samme uten AA

Videre skriver han at han har stusset på hvorfor jegere kommer innom og sier at de mangler batterier i radioen.

«Hvor ble de av🤪😁 Men, når en driver butikk, gjelder det å tilpasse seg markedet. Derfor kjører vi tre for prisen av to på AA Duracell-batterier ut hele neste uke. Løp og kjøp. Livet blir ikke det samme uten AA».

– Har tatt helt av

– Jeg hørte jo om dette her, at Siljan var på andreplass, så jeg gikk og ruga litt på dette og kom på at vi måtte kjøre en kampanje på batteriene. Jeg skrev Facebook-innlegget, og responsen har vært helt utrolig. Det har tatt helt av, sier Øverbø til TV 2.

Øverbø sier at det er som å skru av en bryter i Siljan, som har 2300 innbyggere, når sommeren er over – men at det tar fullstendig av på batterifronten.

– Det er selvsagt mye batterier som går til jakt og slikt om høsten, men folk er jo mer hjemme om dagen, og at batterisalget går i taket er vel et tegn på at folk koser seg, sier han og ler.

Eide på topp

Det var den erotiske nettbutikken Sinful som rangerte Siljan som nummer to, basert på salg av erotiske julekalendere i år.

Her er deres topp ti-liste over Norges frekkeste steder:

1. Eide

2. Siljan

3. Suldal

4. Snåsa

5. Eigersund

6. Skjåk

7. Nærøysund

8. Nordkapp

9. Selje

10. Rennesøy

Glimt i øyet

Etter at Siljan havnet på andreplass, sa Siljan-ordfører dette til Telemarksavisa:

– Vi får ta det med glimt i øyet.