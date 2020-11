Hongkong-aktivister vil erkjenne straffskyld

Demokratiforkjemperen Joshua Wong sier at han og to andre aktivister erkjenner straffskyld for å ha deltatt i en demonstrasjon mot politiet i Hongkong i fjor.

Wong stilles for retten sammen med to andre profilerte aktivister – Ivan Lam og Agnes Chow – mandag. Ifølge Wong vil også de to andre erkjenne straffskyld.

– Vi har bestemt oss for å erkjenne straffskyld for alle tiltalepunkter. Det vil ikke være noen overraskelse om jeg umiddelbart blir sendt i arresten, sier han.

Det raste store demonstrasjoner i Hongkong i sju måneder i strekk i fjor mot Kinas innflytelse over byen og den foreslåtte nasjonale sikkerhetsloven, som senere ble vedtatt.

Beijing og de lokale myndighetene har avvist krav om frie valg og strammet inn ytterligere mot demokratiforkjempere.

– Vi vil fortsette å kjempe for frihet. Nå er ikke tiden for å krype for Beijing og overgi oss, sier Wong.

