Slik feiret Glimts gullhelter i natt

Se gulljubel fra gaten i Oslo i videovinduet øverst!

Søndag ble det klart at Bodø/Glimt har tatt sitt første gull i Eliteserien noensinne. Fem runder før slutt har de vunnet 22 av 25 kamper og scoret 85 mål.

– Det har vi fortjent

Det er ingen tvil om at gullet har vært etterlengtet. Da spillerne møtte media etter feiringen i garderoben, var samtlige kliss våte av sjampanje.

– Dette er en skandale, vi har ikke fått en eneste bayer, spøker Philip Zinckernagel, for anledningen ikledd gullhatt.

Philip Zinckernagel i videosamtale under intervju med Eurosport etter kampen på Marienlyst. Foto: Fredrik Varfjell

– Dette er en fornøyelse¨, og vi har lov til å feire i kveld. Det har vi fortjent, stemmer landsmann Kasper Junker i.

Bodø/Glimt-leiren har vært forsiktige med å tro på gullet utad, selv om de har sett overlegne ut hele sesongen. Men etter at gullet var et faktum, hadde danskene følgende evaluering av klubbens prestasjon:

– Vi har vunnet serien og det er fullt fortjent. Vi har vært «pisse gode» i år, konstaterer Zinckernagel.

Feiret med koronasmittede lagkompiser

Både Glimt-spiller og fans tok festen videre fra Marienlyst til gaten utenfor Thon Hotel Storo i Oslo. Det var ikke tilfeldig.

For inne på hotellet satt Glimt-profilene Patrick Berg og Marius Lode i karantene etter å ha blitt koronasmittet på landslagssamling.

– Stakkars jævler. Vi må prøve å inkludere dem best mulig, men det er jo helt håpløst. Vi får gjøre det lille ekstra for å gi dem en liten glede i den dritt-tilværelsen, sier en jublende Ulrik Saltnes til TV 2 utenfor hotellet.

– Det er helt surrealistisk

Trener Kjetil Knutsen hadde på sin side fått smake på gull-ølet etter seieren over Godset.

– Det smakte veldig godt, sier Knutsen etter å ha feiret med laget i garderoben på Marienlyst.

– Jeg må si jeg unner deg å lukte litt øl nå.

– Jo, takk. Det gjør jeg egentlig selv også, innrømmer Knutsen.

– Jeg føler først og fremst stolthet. Og kanskje ydmykhet, over å få lov til å være med på noe sånt. Det har vært en respons fra så mange på denne reisen og det er helt surrealistisk at vi står her i dag og har vunnet 22 av 25 kamper. Stolthet og ydmykhet er de første ordene jeg kommer på, sier Knutsen.

Knutsen vil på ingen måte ta all æren selv. På spørsmål om det kommer en Kjetil Knutsen-statue utenfor Aspmyra, svarer den ydmyke bergenseren følgende:

– Nei, fytti... Skulle det kommet en statue måtte det vært hele trenerteamet og det blir litt dyrt tror jeg. Men det er første seriegullet i klubbens historie og det er stort.

– Vi elsker denne klubben

Stolthet var fellesnevneren blant gultrøyene etter seieren over Strømsgodset søndag.

– Den følelsen jeg sitter med nå er helt ubeskrivelig. Jeg er så stolt over det vi har gjort i år. Det er helt utrolig, sier bodøværing Fredrik André Bjørkan.

LOKAL GUTT: Fredrik André Bjørkan har gjort det faren Aasmund aldri klarte: å ta gull med Bodø/Glimt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi har visst at vi har ligget godt an, men det å ha det bekreftet nå er helt utrolig. Som Bodø-væring så er dette det største.

Bjørkan er sønnen til tidligere spiller og nå sportslig leder i klubben, Aasmund Bjørkan. Far Bjørkan var en sentral del av laget som tok Bodø/Glimt til dobbelt sølv i 1993-sesongen.

– Hva er det med Bjørkan-familien?

– Nei, det er jo ... Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Men vi er jo Bodø-væringer og elsker denne klubben. Det er helt sikkert.