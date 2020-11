Rasende Klopp fyrer løs: – Da kommer jeg til å klikke

Se Klopp fyre løs i videovinduet øverst.

Liverpool-manageren har som flere andre managere i Premier League, sett seg lei av hvordan TV-aktørene velger å sette opp kamper.

Noe av det tyskeren reagerer mest på er hvorfor man må spille tidligkamp lørdag 13:30 (12:30 engelsk tid), etter at man har spilt Europa-kamp i midtuken.

– Jeg snakker ikke bare om oss, men om alle spillerne i ligaen. Hvis vi fortsetter å spille onsdag kveld og lørdager 12:30 vet jeg ikke om man får fullført sesongen med elleve spillere. Jeg vet at du ikke bryr deg, og det er problemet, svarer Klopp til Sky Sports etter seieren over Leicester.

Og fortsetter:

– Dette har vi diskutert lenge og ingenting har skjedd. Det er veldig vanskelig for spillerne. Resten er bare en avgjørelse på en desk på et kontor. Det høres ikke vanskelig ut for meg. Dere vil se det spektakulære, men vi mistet nok en midtbanespiller og vi har ikke nok folk på benken. Jeg vil diskutere dette rolig, kanskje det er språket mitt, men jeg snakker ikke bare om Liverpool. Jeg snakker om alle spillerne der ute. Folk sier vi må rotere, men med hvem? Vi har offensive spillere men resten er bare unger. Om dere ikke snakker sammen, vil dere se hva som skjer.

Sky Sports-journalisten poengterer deretter at det ikke er TV-selskapene som bestemmer kamptidspunktene, men at det involverer mange mennesker og klubber som er under kontrakt.

– Hvis noen snakker om kontrakter med meg igjen, kommer jeg til å klikke. Kontraktene er ikke optimale for en sesong preget av covid-19. Vi må alle tilpasse oss. Det kan ikke være slik at det står i kontrakten: «Vi har satt det opp slik, og sånn blir det». Hvorfor det? Alt har endret seg. Hele verden har endret seg, sier Klopp.

Er ikke alene

Liverpool-manageren er ikke alene når det kommer til dette temaet. Også Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard har refset kamptidspunktene.

– De setter guttene opp til å feile. Vi fikk Luke Shaw skadet fordi vi har vært i Tyrkia, vi har spilt enormt mange kamper denne sesongen allerede. Vi var i Tyrkia onsdag kveld, kom hjem torsdag og spiller tidligkamp lørdag. Det er fullstendig galskap, sier en tydelig opprørt Solskjær etter kampen mot Everton og fortsetter:

– Og jeg kan ikke hylle guttene nok for den karakteren de har vist. De guttene fortjener bedre enn å bli kastet utpå her for å feile i dag, sa Solskjær.

Klopp er klar på at det er vanskelig å stille med toppet lag, når kampoppsettet er som det er.

– Det er helt umulig for oss å endre en hel startellever. Vi kan ikke bare møte opp, for vi vil vinne kamper også. Det er akkurat hvordan det er. Slutt å snakk, begynn å ta avgjørelser, avslutter Klopp.