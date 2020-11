Tre til sykehus etter frontkollisjon på E6

E6 midt mellom Fåvang og Ringebu i Innlandet, vegen er stengt i begge retninger ifbm trafikkuhellet. Omkjøring for sørgående trafikk Fv2532 Vestsidevegen og for nordgående trafikk Fv2568/Fv2570 Brekkomsvegen.

Ingen omkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.