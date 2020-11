TV 2s ekspert lovpriser trenerteamet: – De skal ha all mulig honnør

TV 2s ekspert Erik Huseklepp hyller den jobben Kjetil Knutsen og Morten Kalvenes har gjort i Bodø/Glimt, som søndag endte med et historisk gull i Eliteserien.

Søndag kveld ble det klart at Bodø/Glimt har sikret seg gull i Eliteserien 2020. Det skjedde etter at de slo Strømsgodset 2-0 og dermed står med 68 poeng etter 25 kamper, nok poeng til at ingen kan ta dem igjen med fem gjenstående runder.

Bodø/Glimt sikret seg gullet med god hjelp fra kaptein Kasper Junker og Philip Zinckernagel, med henholdsvis 19 og 15 mål, og ikke minst Jens Petter Hauge. Hauge rakk å score 14 mål før han ble hentet av AC Milan tidligere i høst.

Men det er særlig samspillet mellom hovedtrener Kjetil Knutsen og assistenttrener Morten Kalvenes TV 2s ekspert Erik Huseklepp trekker frem når han blir spurt om Bodø/Glimts fantastiske sesong.

– Kalvenes og Knutsen utfyller hverandre på en veldig god måte, tror jeg, sier Huseklepp om samarbeidet.

– Knutsen er en ekstremt dyktig fagmann. Og så har du Morten Kalvenes, som er ekstremt dyktig på den én-til-én-praten med hver enkelt spiller. Han har kommet inn og gjort det på en strålende måte, fortsetter Huseklepp.

– De mistet sine to beste spillere

Kalvenes kom til Bodø/Glimt fra jobben som hovedtrener i Brann 2 før 2019-sesongen. Da tok Bodø/Glimt sølv. I sin andre sesong sammen med Kjetil Knutsen ble det altså gull. Dette til tross for at Glimt før sesongen mistet to viktige spillere til andre klubber.

– Det som er enda mer imponerende med det Bodø/Glimt har gjort er at etter sølvsesongen i fjor mistet de sine to beste spillere i Håkon Evjen og Amor Layouni. De mister dem, men så kommer Jens Petter Hauge frem. Så kommer Zinckernagel enda mer til sin rett. Ulrik Saltnes stråler som han aldri har gjort før, sier Huseklepp.

Håkon Evjen gikk i januar 2020 til den nederlandske klubben AZ Alkmaar, mens Amor Layouni gikk til egyptiske FC Pyramids i september 2019.

– Den jobben Kjetil Knutsen og resten av teamet i Bodø/Glimt har gjort er bare helt helt fantastisk. De skal ha all mulig honnør for det de har gjort, sier Huseklepp.

Tror på 100 mål

Det har i løpet av sesongen vært mye snakk om Bodø/Glimts fokus på mentaltrening. Både Patrick Berg og Ulrik Saltnes har trukket frem meditasjon som en viktig grunn til suksessen de har hatt.

Erik Huseklepp tror at Glimt nå sitter med en mentalitet som gjør at de også kommer til å levere i de fem gjenstående rundene av årets sesong.

– De kan klare å score 100 mål. Det kommer an på om de klarer å holde guffen oppe. Spørsmålet er om det blir et antiklimaks når de har tatt gullet, eller om de fortsetter å kjøre på, sier han.

– Jeg tror det siste. Kjetil Knutsen har fått inn en sånn mentalitet der oppe. De ønsker ikke at det skal ebbe ut nå som gullet er sikret. Jeg tror de holder guffen oppe hele veien og ser ikke bort ifra at de kan nå 100 mål, spår Huseklepp.