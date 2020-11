Jota med «helt syk» scoring i storseier: – Denne mannen flyr for tiden

Liverpool - Leicester (2-0) 3-0

Saken oppdateres med sammendrag og reaksjoner.

Et klønete selvmål av Johnny Evans, en praktheading av Diogo Jota og et hodestøt fra Roberto Firmino, gjorde at Liverpool slo Leicester på Anfield søndag kveld.

Jota ble i tillegg historisk – med sin fjerde scoring i sin fjerde hjemmekamp for Liverpool – noe ingen spillere i klubbens historie tidligere har klart.

Seieren betyr at Liverpool går opp på delt tabelltopp sammen med Tottenham.

– Helt syk

Diogo Jota doblet vertenes ledelse fem minutter før pause. Andrew Robertson la inn fra venstreside. Portugiseren skaffet seg plass og stanget inn 2-0.

– Den scoringen der er helt syk. Han er så sikker. Denne mannen flyr for tiden, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Han er så intelligent, samtidig som han løper mye. Han er rett og slett en superspiller. Han er ikke spesielt fysisk sterk, men han utnytter der han har til det maksimale, sier Hangeland.

Roberto Firmino satte spikeren i kista like før slutt. Brasilianeren steg til værs etter en corner og stanget inn 3-0.

Komisk selvmål og VAR-situasjon

Johnny Evans åpnet det hele ved å sette ballen i eget nett etter en corner fra James Milner. Leicester-stopperen skulle klarere ballen med hodet, men klarte på klønete vis å heade ballen i eget nett.

– Det er merkelig av en så rutinert stopper. Han er for opptatt av duellen med Mané, så han glemmer ballen og blir bare truffet, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Kun tre minutter ut i kampen ropte gjestene på straffespark etter at ballen traff armen til Jöel Matip. Det ble sjekket av VAR i ettertid, men det ble ikke blåst straffe.

– Vi har spurt Premier League og fått svar, for jeg reagerte på den. Svaret er at det var den korte avstanden og at hånden var i forventet posisjon. Jeg tror vi kan si at i begynnelsen i september ville det vært straffe. Nå er regelen strammet inn for å få inn antall straffer, sier Erik Thorstvedt.

Naby Keïta måtte byttes ut etter 54 minutter. Liverpool-spilleren holdt seg til baksiden av låret. Inn på banen kom Neco Williams.