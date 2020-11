Solbakken slår tilbake: – De har ingen anelse

Halvannen måned er gått siden Solbakken uventet måtte forlate sjefsjobben i den danske storklubben. Han hadde en managerrolle der han kombinerte det å være trener og sportsdirektør.

I et lengre intervju, som ble sendt på danske TV 3 Sport søndag kveld, snakker 52-åringen ut om sparkingen.

– Avtalen var at det skulle bli holdt en respektfull tone, men den føler jeg ble brutt dagen etter. Når det som blir fortalt meg blir ulikt det som blir fortalt offentligheten...det er ikke slik det skal være, sier Solbakken til TV 3 Sport.

– Jeg er alltid ærlig

FCKs styreleder Bo Rygaard sa under et pressemøte 10. oktober at årsaken til sparkingen av Solbakken, var fraværet av tilfredsstillende resultater i 2020. Selv var ikke nordmannen til stede, men Rygaard avviste at det var en konflikt mellom klubbledelsen og Solbakken.

– Jeg er full av feil, men jeg er alltid ærlig. Noe av det som har blitt sagt på den pressekonferansen har aldri blitt fortalt til meg. Det blir snakket mye om FCK-DNA, men de som holdt den pressekonferansen har ingen anelse om hva det er, sier en gråtkvalt Solbakken.

For Solbakken er det viktig å få frem sannheten. Han mener ledelsen i FCK har holdt mye tilbake.

– Etter min avskjed ble vi snakket ned. At det i en meddelelse til pressen blir lagt fram slik at det høres ut som vi har hatt en fantastisk samarbeid over lang tid, og at dette er noe vi nærmest har vært enige om...jeg kunne ikke vært mer uenig i den avgjørelsen, sier Solbakken.

Fikk telefon om at han var ferdig

Solbakken sier han fikk vite at han var ferdig som trener på telefon, mens han var i Norge.

– Det foregår mens jeg er i Norge, hvor jeg får en telefon fredag 9. eller 10. oktober. Jeg synes at Bo Rygaard burde fortelle hva som ble sagt i samtalen, påpeker han.

Han innrømmer at det er emosjonelt å snakke om avgangen. Samtidig forstår han at «det er en del av gamet», men reagerer på klubbens begrunnelse.

– Jeg må få lov til å fortelle min versjon, for de (FCK) forteller en versjon som jeg mener ikke er sann. Vi var enige om noe helt annet enn det de sier, men uttaler seg likevel på mine vegne. Det er ikke respektfullt.