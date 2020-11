Stefan Löfven ber svenskene slutte å møtes

Sveriges statsminister ber alle gjøre mer for å stoppe smitteutbruddet.

– Det vi som land gjør feil nå, vil vi måtte lide for siden, advarer Stefan Löfven.

I en TV-sendt tale til nasjonen sa Stefan Löfven at menneskers liv fortsatt er i fare – og at han frykter at faren vil øke om ikke svenskene gjør noe snart.

– Menneskers helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker. Stadig flere smittes, stadig flere intensivplasser brukes til å pleie veldig syke korona-pasienter, stadig flere dør, sa Löfven.

Frykter for jula

Löfven hadde et tydelig budskap til svenskene angående julehøytiden, og resten av året kan komme til å se ut.

– Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå vil påvirke hvordan lusia- og julefeiringen vil se ut. Hvem som fortsatt kommer til å være med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er, sier statsministeren.

Ber svenskene slutte å møtes

Löfven sier svenskene nå bør jobbe hjemmefra, samt avlyse alle aktiviteter som kan føre til mer koronasmitte.

– Alle må gjøre mer. Treff kun mennesker du bor med. Om du bor alene, velg en eller i maks to venner å omgås, men fortsett å holde avstand. Bli hjemme ved minste symptom og vask hendene ofte og nøye.

Sist uke ble det rapportert 31.400 nye koronasmittede i Sverige. Det er en økning på 24 prosent fra uken før.

– Situasjonen er ikke håpløs

Selv om statsministeren tror Sverige er inne i en kritisk fase av koronapandemien, har han noen oppmuntrende ord til sine egne landsmenn:

– Til deg som synes alt er mørkt nå. Situasjonen er ikke håpløs. Sverige er prøvet, men Sverige kommer til å stå seg.

