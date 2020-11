Bisarr tabbe ga marerittstart for Magnus Carlsen

Saken oppdateres gjennom kvelden. Du kan følge utviklingen i vårt livesenter her.

Carlsens partier søndag Kl. 18.00: Jan Nepomnjasjtsjij (0-1-tap)

Kl. 19.00: Maxime Vachier-Lagrave (remis)

Kl. 20.00: Teymur Radjabov

Kl. 21.00: David Antón

Kl. 22.00: Alireza Firouzja Se partiene på TV 2 Sport 1 og Sumo.

Magnus Carlsen, med svarte brikker, kom skjevt ut i søndagens første parti. Russiske Jan Nepomnjastsjij var motstander. Først så han ut til å ha trøbbel med bakgrunnen i et nytt videosystem. Tilsynelatende kostet det ham tid på klokken.

Etter 18 trekk var vinnersjansene hans nede i sju prosent, ifølge sjakkcomputeren.

– Nå er det full krise. Det er omtrent ingenting positivt å si om Magnus' stilling, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Slik fortsatte store deler av partiet, inntil «Nepo» gjorde en stor tabbe ved å flytte tårnet opp sentralt.

Carlsen så da ut til å ha motstanderen i kne – før det utenkelige skjedde: 29-åringen skulle flytte dronningen tilbake til B5 for å sette kongen under press.

Carlsen glapp tilsynelatende musen, og dronningen endte heller på B4. Da snudde partiet i Nepomnjasjtsjijs favør, og russeren vant partiet.

TV 2s ekspertduo kunne knapt tro det de så.

– I alle dager, sa en forbauset Maud Rødsmoen.

– Han gjør en «mouse-slip!». Her her da Magnus bommet på føringen sin. Istedenfor å slippe dronningen dit den skulle, to hakk bakover, glapp han den ett hakk bakover, forklarte Jon Ludvig Hammer.

I søndagens andre parti, mot Maxime Vachier-Lagrave, var Carlsen sulten på å slå tilbake. Igjen spilte han med svarte brikker. 29-åringen var lenge i førersetet, men hans franske motstander klarte å forsvare seg til remis.

