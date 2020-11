Pépé utvist etter å ha skallet ned Leeds-spiller – Arsenal holdt nullen med ti mann

Leeds - Arsenal 0-0 (0-0)

Seks minutter etter pause ble det stopp i spillet. VAR grep inn etter å ha sett Nicolas Pépé skalle ned Leeds Ezgjan Alioski i forbindelse med et Arsenal-angrep. Leeds-backen gikk i bakken og holdt seg til ansiktet.

Dommer Anthony Taylor løp til sidelinjen for å se situasjonen på skjermen og brukte ikke lang tid før han dro opp det røde kortet.

– Det der er jo særdeles dumt gjort, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

– Ja, det der er fryktelig dumt gjort av Pépé. Det gjorde nok ikke så fryktelig vondt og Alioski overspiller veldig og jeg liker det dårlig også. Men det er Pépé som provoserer det fram. Det er idiotisk gjort av Pepé, men igjen, Alioski overspiller, sier TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb og legger til:

– Pépé gir dommeren mulighet til å dra opp det røde kortet og det kan du bare takke deg selv for Nicolas Pépé. Og da har du gjort det enda vanskeligere for klubben og laget. Idiotisk handling av Pépé.

– Det er nesten helt uforståelig når man vet at man kan fange opp alle slike situasjoner. Alvorlighetsgraden kan diskuteres, men han gir dommeren alle muligheter til å dra opp det røde kortet og det gjør han også, oppsummerer Semb.

Dette er Arsenals femte røde kort siden Arteta ble ansatt i klubben. Det er mest i Premier League.

– Det er uakseptabelt, var alt Mikel Arteta ville si om Pépé sin handling etter kampen.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland lot seg irritere over handlingen til Pépé og over hvordan Arsenal-spilleren håndterte situasjonen.

– Det Pépé gjør her er å miste hodet og det er så illojalt mot resten av laget. Hadde jeg vært i Arsenal-garderoben nå, om ikke Pépé reiste seg opp, sa unnskyld og la seg langflat, så må du henge ham opp i ribbeveggen, altså. Det er så lavt nivå å gjøre sånt. Så kan du si, det er ikke en ordentlig nedskalling, men dommer må vise han ut, sier Hangeland og legger til:

– Når du går av banen etter å ha gjort noe så dumt, gå bort til treneren og be om unnskyldning da. Ikke bare rusle i garderoben sånn som det der. Det er helt håpløst, spør du meg. Det er nesten sånn Özil-light versjon. Tjener for mye, leverer ingenting.

Holdt nullen med ti mann

Til tross for at de måtte spille ti mot elleve i nesten en hel omgang klarte Arsenal å stå i mot et offensivt Leeds.

– Jeg likte hvordan laget stod fram da Pépé sviktet laget. Hvordan vi stod sammen og fremdeles forsøkte å seire, sier Arteta.

– Arsenal har vært taktisk veldig bra etter utvisningen og gjort det vanskelig for Leeds. Så har de også turt å kontre når muligheten har bydd seg, sier Semb.

Men det var vertene som var nærmest scoring i kampen og i løpet av andreomgang hadde Rodrigo skudd i tverrliggeren, mens Patrick Bamford headet i stolpen. På overtid smalt det nok en gang i metallet, denne gang fra Raphinha.

– Jobben Arsenal gjorde i midtforsvaret må berømmes. De fightet hele veien, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Saka ut med skade

På overtid ble Bukayo Saka liggende etter en duell med Alioski. Saka hadde startet på benken og kommet inn ti minutter etter pause. Han fikk behandling på banen, men måtte ut.