Elverum til nok en NM-finale

Elverum - Drammen 30-28 (16-16)

Med 30-28-seier over Drammen er regjerende mester Elverum klare for sin tredje strake NM-finale. Der venter Nærbø.

– Vi sto litt tightere i andre omgang og fikk flere redninger. De som står utpå der tok mange kloke valg i avgjørende faser, så vi klarte å bikke det i vår favør, sier Elverum-trener Børge Lund til TV 2.

Elverum smadret Drammen med elleve mål i serien tidligere denne sesongen, men fikk langt tøffere kamp om i NM-semifinalen mot Kristian Kjellings menn søndag.

– Jeg synes vi gjorde en kjempekamp. Jeg er stolt av gutta, veldig bra. Det litt for dårlig i avslutningene, litt for dårlig uttellingsprosent på backene i andre omgang, men vi var presset på ressursene og mistet momentum litte grann. Da kom vi et par-tre mål bak, og da blir det vrient mot Elverum, sier Drammen-trener Kristian Kjelling til TV 2 etter kampen.

Drammen var oppe i en tremålsledelse tidlig i oppgjøret. Mot slutten av første omgang var Elverum foran igjen, men Oskar Olafsson sørget for at det var likt da lagene gikk i garderoben med sin 16-16-scoring.

– Intensitetsnivået og ikke minst detaljene i det vi gjør har foreløpig vært bra, sa Drammen-trener Kristian Kjelling til TV 2 i pausen.

I starten av andre omgang var det Elverum som startet best. Snaut ti minutter etter pause var vertene oppe i en 21-18-ledelse. Det fikk Kjelling til å ta timeout, og noen minutter senere sto det igjen likt på 22-22.

Men mot slutten av kampen viste Elverum seg som det sterkeste laget og dro i land en tomålsseier.

– Vi skal berømme drammen for måten de gjennomførte denne kampen. Tar de med seg denne intensiteten, gløden og jaget inn mot de resterende seriekampene, ser det flott ut for Kjelling og guttene hans, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.