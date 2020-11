Tar oppgjør på Instagram: – Redd for å bli misforstått

Søndag delte Emilie Nereng et bilde av seg selv med ryggen til kamera, og på bildet kan vi se en rygg preget av akne, eller kviser.

Nå tar hun opp temaet i sin egen podcast «Foodies».

– Det er mye skam knyttet til det, og desto viktigere å snakke om. Jeg føler det er en av de tilstandene hvor skylden ofte legges på en selv, forteller hun til God kveld Norge.

Redd for å bli misforstått med lettkledd bilde

Nereng forteller at hun delte bildet for å spre et budskap.

– Jeg er i en posisjon hvor jeg når ut til mange, og jeg vil vise at jeg også sliter, forteller den tidligere toppbloggeren.

25-åringen forteller at responsen har vært enorm.

– Jeg turte ikke sjekke de 20 første minuttene, men nå nærmer det seg et av mine mest likte bilder, forteller hun.

Nereng var også redd for at noen skulle misforstå at hun delte et «lettkledd» bilde.

– Jeg var så redd for at det skulle bli misoppfattet, så jeg sendte det til venninnene mine først. Jeg er ikke komfortabel med å dele lettkledde bilder av meg selv og vil ikke at folk skal tro det er en unnskyldning for å dele slike bilder av meg selv, forteller hun.

Skambelagt tema

I podcast-episoden snakker Nereng med en hudlege for å oppklare alle mytene bak kviser.

– Når man sliter, legger man merke til andres hud. Det er mange myter om det, så jeg fikk inn en hudlege som svarer på spørsmål, forteller Nereng.

Den tidligere toppbloggeren forteller at hun har slitt med kviser i mange år, men at det ble verre i 20-årene.

– Jeg har gått til hudlege og fått den heftigste kuren som finnes. Det roet seg da jeg gikk på p-piller, men da fikk jeg også voldsomme humørsvingninger, forteller hun.

Nå håper Nereng at åpenheten kan hjelpe andre.

– Selv tar jeg meg i å ikke ville legge ut bilde av meg selv i mine verste utbrudd. Det gjør at alt blir litt polert. Derfor ville jeg bruke podkasten til å dele dette med kviser, for vi snakker for lite om det, mener Nereng.