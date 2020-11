Friske måtte sove på rom med smittede – slik svarer kommunen

Lørdag opplyste Nord-Fron kommune at 43 personer som er knyttet til asylmottaket i Vinstra har fått påvist koronasmitte.

Søndag ble det kjent at personer som har testet negativt, har måttet sove på rom med personer med påvist smitte.

Kommuneoverlege Anders Brabrand bekrefter overfor TV 2 at han godkjente situasjonen der de fire personene måtte sove sammen med koronasmittede.

– Vi måtte sammenstille listene vi hadde med prøvesvar opp mot romfordelingen vi hadde, og fant da ut cirka klokken 22 i går kveld, at her var det fire personer som var negative, og som sov sammen med folk som var positive, sier han.

Han forteller at en av de fire personene var et barn som man fant det umulig å skille fra familien.

– Så vi satt igjen med tre voksenpersoner som var på rom med positive personer, det er riktig, sier han.

TETT: TV 2 har fått tilsendt et bilde som viser ett av rommene på mottaket i Vinstra. Foto: Privat

Kommuneoverlegen forklarer at man dermed måtte vurdere om man skulle flytte de tre personene ut av mottaket sent lørdag kveld, eller om man skulle la dem bli over natten og gjøre det på en kontrollert måte søndag.

Han forteller at kommunen også fikk beskjed om at det ikke fantes egne tilgjengelige rom for de tre personene på mottaket.

– Da gjorde jeg en vurdering på at her har det tross alt vært smittespredning i en lang periode – kanskje så mye som opp til to uker før vi kom inn – så sannsynligheten for at disse tre vil konvertere og senere bli positive, er veldig høy, sier han.

Risiko

Brabrand legger til at det medfører en risiko å gjennomføre en slik forflytning.

– Vi må ha store busser – vi kan ikke forflytte dem på vanlig personbil-måte – og der de flyttes til må vi være sikre på at vi har kontroll på dem slik at de ikke risikerer å spre smitte utenfor mottaket, sier han.

I samforståelse med driver at mottaket, fant kommunen ifølge Brabrand ut at det ville være en risiko knyttet til å gjennomføre operasjonen så sent som rundt midnatt natt til søndag.

– Det var ikke mulig å finne noen optimal løsning, men tross alt mente vi at det var det tryggeste. Og så er det viktig at vi har fokus på å hindre smitte ut av mottaket til samfunnet rundt, og også mellom rommene og mellom individene – så det er flere nivåer vi prøver å hindre smittespredningen på, sier han, og legger til:

– Det er riktig at det ikke var en optimal løsning, men den optimale løsningen fantes ikke tilgjengelig i går kveld såpass sent, da vi ble klar over det.

Forflytning

Hvordan smitten kom inn på mottaket er kommunen foreløpig ikke fullstendig sikre på.

– Men vi regner med at smitten opprinnelig kommer fra andre mottak i landet, sier kommuneoverlegen.

Beboere har nemlig blitt flyttet fra andre mottak til mottaket på Vinstra.

– Den smitteoppføringen regner vi med ligger tilbake i tid, rundt 6. november. Da har det skjedd en smittespredning på mottaket fra den perioden og frem til vi oppdaget det en del dager senere, så det er egentlig ganske mange dager at det har vært smitte på mottaket før vi oppdaget det, sier Brabrand.

Til TV 2 sier UDI at ikke alle som nylig ble flyttet til mottaket på Vinstra ble testet, kun de med symptomer.

– Det er blant annet fordi mottaket på Toten som flere kom fra, er et desentralisert mottak, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo.