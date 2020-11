Frisparkperle på overtid sendte Tromsø til Eliteserien

Raufoss - Tromsø (1-0) 1-1

Saken oppdateres!

Tromsø rykket ned fra Eliteserien i fjor, men trengte kun ett forsøk på å komme seg tilbake.

For med 1-1 mot Raufoss var opprykket et faktum, to runder før slutt.

Se på Ruben da!!!!!!

Så elegant og nydelig gjort.

Nå er vi der vi skal være.

Eliteserien 2021.

Gratulerer @TromsoIL 👏👏 — Ole Martin Årst (@omaarst) November 22, 2020

En frisparkperle fra Ruben Yttergård Jenssen på overtid sørget for at «Gutan» tok ett poeng borte mot Raufoss.

Tromsø hadde flust av sjanser i 1. omgang, men i stedet var det Raufoss som fikk nettkjenning da Matias Belli Moldskred omsatte et innlegg fra Ryan Doghman i mål.

Ledelsen holdt inn til pause for Raufoss, mye takket være godt keeperspill av Ole Kristian Lauvli, som allerede etter fem minutter avverget en kjempesjanse da Mikael Ingebrigtsen var alene gjennom.

Raufoss kjemper om kvalikplass og ligger ett poeng bak Sandnes Ulf på 6.plass.