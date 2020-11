Madeleine (35) har blitt koronasyk to ganger – nå advarer hun andre

Madeleine Larsen (35) har måttet holde sengen i rundt en uke. Kroppen verker og hun hoster kraftig.

35-åringen fra Forshaga i Värmland kommer med en advarsel til de som tror at man ikke kan bli covid-19-syk to ganger.

– Jeg er så klart urolig og nervøs over å ha blitt syk på nytt, sier Larsen til TV 2.

Det var Värmlands Folkblad som først omtalte saken.

Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern. Han sier at det på verdensbasis ikke er registrert mange tilfeller der personer er bekreftet smittet med koronaviruset to ganger.

– Så vidt meg bekjent er det null tilfeller i Norge, sier Aavitsland til TV 2.

Ferske tall viser ifølge Science at antallet øker. I Sverige har forskerne registrert 150 tilfeller av at noen blir smittet to ganger, skriver tidsskriftet.

– Var dårlig lenge

Det var i slutten av februar at Madeleine Larsen første gang ble smittet av koronaviruset.

– Da var jeg dårlig lenge. Iblant følte jeg meg bedre, og så ble jeg dårlig igjen. Jeg fikk ikke ta en covid-19-test, for i Värmland var det bare sykehusinnlagte eller helsepersonell som fikk lov til å bli testet, sier Larsen.

Hun ble ikke tatt på alvor, skriver hun i en melding til TV 2, mens hun er i isolasjon hjemme. Det kom forskjellige forklaringer fra helsevesenet, forteller hun.

– De kunne si at kroppen reagerte fordi jeg var utslitt, eller at det var astma. En av gangene sa de at jeg ikke hadde korona, fordi det ikke varte lenger enn i to uker. Sånn holdt de på. Jeg var så lei meg for at de ikke tok meg på alvor, sier Larsen.

Hun valgte til slutt å betale av egen lomme for å ta en antistofftest hos en privat lege. Testresultatet var positivt.

Testet positivt igjen

Da Madeleine Larsen nylig ble syk igjen, tok hun i bruk helseportalen 1177, og tirsdag tok hun en covid-19-test.

Testresultatet viste at hun hadde fått covid-19 for andre gang.

35-åringen fikk beskjeden samtidig som svenske myndigheter strammet ytterligere inn. Antallet koronasmittede i Sverige øker kraftig.

Søndag ba Sveriges statsminister alle gjøre mer for å stoppe smitteutbruddet.

– Det vi som land gjør feil nå, vil vi måtte lide for siden, advarte Stefan Löfven.

Sist uke ble det rapportert 31.400 nye koronasmittede i Sverige. Det er en økning på hele 24 prosent fra uken før. Belastningen på landets intensivavdelinger øker.

– Jeg har ikke fått legetime, men bare snakket med legen på telefon og fått hostemedisin. Legen sa at hvis jeg blir veldig dårlig, må jeg kontakte sykehuset, sier Madeleine Larsen til TV 2.

– Viruset er jo overalt

Hun tror ikke at det er hold i teorien om at Sverige kan oppnå flokkimmunitet mot korona.

Larsen vet at hun teller som et bekreftet tilfelle for koronasmitte to ganger, ettersom covid-19-testen hun tok for litt over en måned siden da hun ble forkjølt, viste seg å være negativ.

– Nå vil jeg bare bli frisk. Og jeg vil at alle som tror at de har vært syke og har fått påvist antistoffer ikke skal slappe av for mye. Min advarsel til de som ikke tror at de kan få det igjen, er at de må være forsiktige, sier 35-åringen.

Hun oppfordrer folk til å være forsiktige og holde seg hjemme.

– Jeg har vært veldig forsiktig, selv om jeg ikke har trodd at jeg ville bli syk igjen. Men viruset er jo overalt nå. Man vet ikke hvor lenge man er immun. Viruset er fortsatt nytt, og vi lærer av det hele tiden, sier Madeleine Larsen til TV 2.